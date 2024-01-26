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感念0206大地震協助 南市發起「日本石川縣震災」愛心捐款

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市發起送愛到日本石川縣捐款助震災後重建。圖／台南市社會局提供
南市發起送愛到日本石川縣捐款助震災後重建。圖／台南市社會局提供

今年元旦強震重創日本能登半島，造成當地人員傷亡、民生建設嚴重受創，地震發生後台南市政府在第一時間透過管道表達關懷，也接到許多熱心市民詢問捐款事宜，市長黃偉哲與市議會議長邱莉莉在地震發生後，立即帶頭慷慨捐出一個月的薪水，兩人感念2016年0206大地震時，日本各界對台南的關懷與鼓勵，共同發起「送愛到日本石川縣捐款活動」，希望能號召更多力量、提供災區實質的協助，加速受創地區災後重建的工作。

黃偉哲市長表示，這場大地震造成的嚴重傷害，令人感到非常難過，石川縣金澤市與台南淵源相當深厚，且台南市與石川加賀市結為友好城市已邁入第十年，互動關係非常密切。此時正是發揮國際大愛的時刻，邀請市民共同響應捐款活動，展現台南人的溫暖及互助精神，透過大家的共同努力，為日本震災地區帶來重新建設的力量。

邱莉莉表示，同樣位於地震帶的台灣，對於地震所帶來的重大災害，特別能感同身受天災無情。台南市議會先後分別與石川縣議會及金澤市議會簽訂友好交流協定，雙方互動交流密切；府會首長帶頭捐出一月薪資，她也號召更多人加入捐款行列，期盼彙集更多力量，傳遞來自台南的關懷與溫暖，祈求重建之路順利，早日恢復正常生活。

社會局盧禹璁局長說明，此次賑災捐款期間自26日上午8點起至2月7日晚上11點59分止。社會局將於「捐助日本石川縣震災」小額捐款時間結束後，公布捐款代收總金額並將款項匯撥至日本石川縣政府指定的捐款帳戶。

此次捐款專戶「臺南市政府社會局社會救助金專戶」、帳號：0090-4506-5055，捐款銀行：臺灣銀行台南分行。社會局提醒捐款人匯款時請指定「捐助日本石川縣震災」並註明捐款人姓名、電話及地址等資訊，俾利寄發收據。完成匯款後，請將匯款單傳真至台南市政府社會局社會救助科，邀請市民踴躍捐輸善款，共同為幫助石川地區災後重建盡一份心力，捐款專線請洽06-2995686。

捐款 台南 日本 地震 強震

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