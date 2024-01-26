黃偉哲赴空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍 感謝保家衛國

農曆春節即將來臨，台南市長黃偉哲今天前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍，致贈加菜金、台南優質農產牛奶蜜棗給部隊，也為台南市籍官兵帶來家鄉人氣伴手禮「虱目魚Q餅」，感謝國軍弟兄保家衛國，提前祝賀佳節愉快。少將聯隊長姜懿修則回贈感謝狀，感謝市長暨市府團隊蒞隊勞軍。

黃偉哲表示，代表185萬市民來到空軍基地，向在台南的國軍表達崇高敬意及誠摯感謝。近年不論新冠疫情期間或登革熱防治，國軍為維護社會安全及台南市民健康，貢獻良多。他也拜託國軍未來保持軍民之間緊密聯繫，市府也將全力配合。

黃偉哲指出，去年國慶晚會在台南空軍基地舉行，國軍弟兄精彩的展演，顯示平常訓練扎實，充實戰力完成備戰；在救災場合，更是熱血參與，深得民眾敬重。在春節家戶團圓期間，國軍犧牲假期，堅守崗位，保家衛國，民眾才得以安心歡樂過節，他再次致上最深謝意。