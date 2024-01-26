安平燈會再增700停車位 安平港環港道路假日開放接駁車通行

因應台灣燈會安平燈區即將於2月3日開幕，為擴增停車容量，經台南市政府與高雄港務公司洽商，於燈會假日期間開放安平港環港道路供接駁車通行，交通局再增闢南區清水路周邊臨時停車場約700席小客車停車位及增開免費接駁車，從台86快速道路及台17線北上車輛可多加利用，不需要進入市區及減少尋找停車位的時間，輕鬆遊逛安平燈區。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視安平燈區停車空間供給是否足夠，指示應再尋覓合適空間增開停車場，並應積極接洽高雄港務公司同意開放安平港環港道路供車輛通行，以減輕燈會期間周邊道路交通負荷。

經再盤點燈區周邊合適空間後，將於燈會假日期間增闢中華西路與清水路口西北側國有土地臨時停車場及清水路兩側開放路邊停車，總計約可再提供約700席小客車停車位，並搭配於假日上午9點至晚上12點增開免費接駁車路線，港務公司並已同意開放該路線接駁車可行駛安平港環港道路，不僅可提升接駁車行駛效率，更可有效減輕中華西路交通負擔。

王銘德指出，感謝港務公司的全力配合，預期燈會假日期間會有大量利用台86快速道路及從高雄以南利用台17線北上車輛專程前來安平燈區賞燈，增闢南區清水路周邊臨時停車場可適時將車輛攔截在外圍，除避免增加安平區交通負荷外，民眾也可節省進入市區及尋找車位的交通時間，再加上停車後可搭乘行駛安平港環港道路的快速接駁車路線，相信會是方便又快速抵達安平燈區的最佳方式，歡迎來訪燈會民眾多加利用。