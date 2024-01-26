麥寮、虎尾鄉鎮長4月13日補選 藍綠備戰

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣前肉品市場副總經理邱良閱將代理麥寮鄉長，1月29日就職。圖／邱良閱提供
雲林縣前肉品市場副總經理邱良閱將代理麥寮鄉長，1月29日就職。圖／邱良閱提供

雲林麥寮鄉長蔡長昆日前被台南高分院二審判決當選無效已停職、虎尾鎮長丁學忠當選雲林第1選區立委，兩個鄉鎮長都將於4月13日投票補選，對此，國民黨陣營有人表態要選虎尾鎮長，麥寮鄉長人選待協調；民進黨雲林縣黨部指出，仍在找合適人選，由黨中央提名。

蔡長昆18日起停職，縣府指派雲林肉品市場前副總經理邱良閱代理麥寮鄉長，29日宣誓就職及交接；丁學忠2月1日就任立委，原職務將由機秘吳秀儀代理。

由於麥寮是雲林人口數最多的鄉，也是繼虎尾以外的第2大票倉，又是台塑六輕所在地有豐厚資源，成為兵家必爭之地，前年共5人角逐鄉長，除蔡長昆外，第2高票的前鄉長許忠富、國民黨前縣議員林建鴻、前議員許志豪、總統大選加入民眾黨的林宜豊，都被視為可能參選。

縣長張麗善說，林建鴻確實是好人選，不過最終人選仍在協調中。

虎尾鎮長補選則有虎尾鎮代會主席林嘉弘表態參選，雖為國民黨員，擬循丁學忠過模式以無黨籍參選。國民黨雲林縣黨部說，尊重個人選擇，「能贏比較重要」。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，全國包括麥寮、虎尾共5處要進行鄉鎮長或縣議員補選，黨中央3名中常委組成提名小組，地方上持續徵詢各方意見，提供提名小組參考。

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