40年歷史大台南觀光城要拆除 攤商反彈

40年歷史的大台南觀光城曾風光一時，因建物及下方排水渠道的箱涵出現安全疑慮，市府決定拆除回歸排水用途，引發攤商強烈反彈，攤商最近收到法院強制執行公文限期「騰空返還」，昨議員帶自治會到市府陳情，怒喊「是合法、有使用執照」。市府表示，攤商仍可提出異議，下周再開協調會。

經發局長林榮川說，市府已與攤商終止合約，將同步協助現有攤商轉介至其他市場，但安置方案攤商不接受，由於當地安全有疑慮，該場域大部分為河道用地、使用分區不符無法依市場用途改建，市府要拆除，先依行政契約違法占用，向高雄行政法院提出強制執行。

大台南觀光城攤商的自治會30人，昨上午由市議員李啟維、盧崑福等人陪同到市府陳情，並出具台南觀光城攤販中心攤位分租契約書，攤商高喊「要生存」、「先做合理安置配套、再談收回，不然拗蠻沒道理」。

自治會長謝進興說，觀光城1983年由前市長蘇南成根據獎勵投資條例興建，合法有使用執照，9年10個月之後改由向政府承租，「實在想不透政府為何苦苦相逼？」前市議員李文正說，攤商自費請土木技師公會鑑定，結構應安全無虞，沒想到再接到法院公文，要把攤商逼上死路。

林榮川說明，建在箱涵上有危險性，且鑑定結構有安全疑慮後，有提供配套措施，但攤商沒進一步溝通，才送法院強制執行，「希望大家知道目前是占用的」；攤商當場又不滿群起反駁。

大台南觀光城在竹溪支流日新溪上面興建，從新興路延伸到中華西路，總長800公尺，原本有204間1樓商店，經發局表示，市府與攤商終止合約後，持續勸導搬離，至今有176鋪違法占用，實際營業僅64鋪。