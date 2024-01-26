40年歷史大台南觀光城要拆除 攤商反彈

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
大台南觀光城因有公安疑慮，市府將強制拆除，引發攤商強烈反彈。記者吳淑玲／攝影
大台南觀光城因有公安疑慮，市府將強制拆除，引發攤商強烈反彈。記者吳淑玲／攝影

40年歷史的大台南觀光城曾風光一時，因建物及下方排水渠道的箱涵出現安全疑慮，市府決定拆除回歸排水用途，引發攤商強烈反彈，攤商最近收到法院強制執行公文限期「騰空返還」，昨議員帶自治會到市府陳情，怒喊「是合法、有使用執照」。市府表示，攤商仍可提出異議，下周再開協調會。

經發局長林榮川說，市府已與攤商終止合約，將同步協助現有攤商轉介至其他市場，但安置方案攤商不接受，由於當地安全有疑慮，該場域大部分為河道用地、使用分區不符無法依市場用途改建，市府要拆除，先依行政契約違法占用，向高雄行政法院提出強制執行。

大台南觀光城攤商的自治會30人，昨上午由市議員李啟維、盧崑福等人陪同到市府陳情，並出具台南觀光城攤販中心攤位分租契約書，攤商高喊「要生存」、「先做合理安置配套、再談收回，不然拗蠻沒道理」。

自治會長謝進興說，觀光城1983年由前市長蘇南成根據獎勵投資條例興建，合法有使用執照，9年10個月之後改由向政府承租，「實在想不透政府為何苦苦相逼？」前市議員李文正說，攤商自費請土木技師公會鑑定，結構應安全無虞，沒想到再接到法院公文，要把攤商逼上死路。

林榮川說明，建在箱涵上有危險性，且鑑定結構有安全疑慮後，有提供配套措施，但攤商沒進一步溝通，才送法院強制執行，「希望大家知道目前是占用的」；攤商當場又不滿群起反駁。

大台南觀光城在竹溪支流日新溪上面興建，從新興路延伸到中華西路，總長800公尺，原本有204間1樓商店，經發局表示，市府與攤商終止合約後，持續勸導搬離，至今有176鋪違法占用，實際營業僅64鋪。

台南 議員 強制執行

延伸閱讀

風光不再！大台南觀光城走過40年、市府這些理由要拆除

法院強制命令要拆除？大台南觀光城攤商衝市府火爆陳情

台南市海安商圈甜食市集 「綠能咖啡店」體驗淨零科技

佐賀縣議會拜會南市議長邱莉莉 相約7月台日交流高峰會

相關新聞

40年歷史大台南觀光城要拆除 攤商反彈

40年歷史的大台南觀光城曾風光一時，因建物及下方排水渠道的箱涵出現安全疑慮，市府決定拆除回歸排水用途，引發攤商強烈反彈，...

麥寮、虎尾鄉鎮長4月13日補選 藍綠備戰

雲林麥寮鄉長蔡長昆日前被台南高分院二審判決當選無效已停職、虎尾鎮長丁學忠當選雲林第1選區立委，兩個鄉鎮長都將於4月13日...

嘉164縣道破損 獲補助近億元全面改善

嘉義縣國道1號民雄交流道下匝道後的縣道164線，連接到台1線之間路段，因要前往工業區的重車多，輾壓路面導致常破損、下陷，...

白沙屯媽祖進香去年破11萬人 今年9天行程曝光、隨香信眾面臨1挑戰

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天依往例在農曆12月15日擲筊決定起轎出發、北港進火、回宮等重要時程，擇定登轎...

41歲水上鄉長林緗亭自曝罹乳癌 貼出光頭照網讚：自信美

曾被網紅小商人力挺稱呼「小隻馬」的41歲嘉義縣水上鄉長林緗亭，日前在個人臉書發文罹乳癌消息，震驚友人紛紛湧入留言打氣；林...

時代力量在嘉市唯一1席議員 王浩宣布辭黨代表、親揭原因

時代力量在嘉義縣市議會唯一一席的市議員王浩今天宣布，即起辭去黨員代表，為本屆政黨選舉結果不如上次負責，他展開謝票行程，聆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。