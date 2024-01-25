呷黑米香過好冬 雲林黑米人協會捐愛、警員暖胃又暖心

雲林縣黑米人協會理事長劉玉霞積極推廣黑米美食，結合雲林在地優質黒芝麻油、花生、南瓜子，推出「冷壓麻油黑米香」，以優質食材、不燥熱又養生，一年四季皆可食用，品味不凡的米香，今天她捐贈200盒黑米香，慰勞北港分局辛苦警員，讓春節期間堅守崗位的員警，寒冬中享用麻油黑米香，暖心又暖胃。

雲林縣黑米人協會近年來積極研發養生米穀加工，成功研製由黑米搭配北港最有名的麻油，製成養生「爆米香」，風味獨特又養生，理事長劉玉霞指出，台灣人愛吃香噴噴的傳統「爆米香」，古早爆米香「碰！」一聲，米香瀰漫傳遍街巷，更是大家共同的童年回憶。

為讓國人吃到含富營養的「米香」，劉玉霞以含有豐富花青素的黑米取代白米，結合雲林在的地優質冷壓黒芝麻油、花生、南瓜子等養生穀類，研製香味獨特的「黑米香」，她說，米香的香脆口感，在口中融合麻油香，散發不同的麻油米香，夏天不膩口，冬天更有暖胃暖心之感，頗受饕客喜愛。

「呷黑米香過好冬！」強烈寒流來襲，警方進入新春工作重點期間，盡管天寒地凍但每天出動大批警力堅守崗位維護春節治安，尤其雲林縣北港鎮朝天宮即將進入進香盛期，交通維護更是春節工作的重中之重。