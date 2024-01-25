影／社區活化成打卡景點 老屋改建成迷人歇腳亭

台南市中西區衛民街巷子裡最近新增了一結合貓咪、梵谷星空與象徵考試「高中」的拍照景點，這裡原是老舊房屋髒亂處，但經屋主整建，以及旁側地主配合，牆壁彩繪後，成了迷人的「歇腳亭」。衛民街有原台灣府考棚遺構，老巷是應考必經之路，新景點有如走入時光隧道。

原台灣府考棚遺構位於南市中西區衛民街「駅前千利修大樓」的花台處，每到考季，有家長會帶孩子到青年路的台灣府城隍廟向考功司爺、學政司爺上香，然後走路到衛民街原台灣府考棚遺構巡禮，祈求高中。

衛民街124巷是老巷，相傳此處舊稱「太爺崎」，是縣太爺到考棚必經之路，今已少人知道這段歷史。許姓屋主去年在此覓得老屋，將破舊、髒亂的房子整建，與里長討論後，興起利用老屋，以及旁側小停車場空地牆壁彩繪，活化社區的構想。

經屋主與台南高商廣告設計科老師莫嘉賓討論，莫老師因屋主愛貓，而結合梵谷星空技法，讓小巷有了驚喜。屋主說，希望藉由牆上彩繪為台南點綴繽紛色彩，帶來榮光，成為遊客新景點。

許姓屋主說，有3個牆面，中間牆面是「歇腳亭」，畫面的構思是，一座古色古香的亭子宛如穿越時光的傳承之地，象徵著考生休息的場所。亭頂上矗立著古老的樹木，高聳的身影猶如知識之樹，代表著高中的象徵，寓意考生知識的成長與蓬勃發展。墻面上生動呈現著古代考生在亭下休息的場景，特色打卡區中放置一本書和一隻貓咪，分別象徵知識和文學，另有沙漏、時鐘代表著時光轉換。

亭下的書籍和貓咪象徵著知識和文學，考生在此處靜心休息，追求知識，最終實現高中理想的達成。貓咪則是陪伴考生們的知己，為這片時光亭增添了溫馨和愉悅的氛圍。「畫面勾勒出一個既有歷史感又充滿希望的場景，是學習與夢想的交匯之處。」

屋主說，右側的牆面以卡通風格呈現各種機車，牌子五光十色，活潑生動。其中一部機車上停著一隻喜愛機車的貓咪，彷彿在享受速度的樂趣。此機車趣味區是考生們在旅途中的一段歡樂時光。貓咪喜愛機車的場景代表著速度和自由，也呼應了古代考生追求知識的腳步，彷彿時光亭旁的機車趣味區是考生夢想啟程的交匯點。

左側是星夜梵谷區，牆面呈現出梵谷藍底的星空，繁星點點。星夜梵谷代表了考生的夢想與遠方，每顆星都是一分「奮斗」的力量。貓咪翻向天空，代表著追逐夢想的勇氣，也讓人聯想到考生的奮鬥過程中，擁有夢幻般的想像力。