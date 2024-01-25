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影／社區活化成打卡景點 老屋改建成迷人歇腳亭

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區衛民街巷子裡最近新增了一結合貓咪、梵谷星空與象徵考試「高中」的拍照景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區衛民街巷子裡最近新增了一結合貓咪、梵谷星空與象徵考試「高中」的拍照景點。記者鄭惠仁／攝影

台南市中西區衛民街巷子裡最近新增了一結合貓咪梵谷星空與象徵考試「高中」的拍照景點，這裡原是老舊房屋髒亂處，但經屋主整建，以及旁側地主配合，牆壁彩繪後，成了迷人的「歇腳亭」。衛民街有原台灣府考棚遺構，老巷是應考必經之路，新景點有如走入時光隧道。

原台灣府考棚遺構位於南市中西區衛民街「駅前千利修大樓」的花台處，每到考季，有家長會帶孩子到青年路的台灣府城隍廟向考功司爺、學政司爺上香，然後走路到衛民街原台灣府考棚遺構巡禮，祈求高中。

衛民街124巷是老巷，相傳此處舊稱「太爺崎」，是縣太爺到考棚必經之路，今已少人知道這段歷史。許姓屋主去年在此覓得老屋，將破舊、髒亂的房子整建，與里長討論後，興起利用老屋，以及旁側小停車場空地牆壁彩繪，活化社區的構想。

經屋主與台南高商廣告設計科老師莫嘉賓討論，莫老師因屋主愛貓，而結合梵谷星空技法，讓小巷有了驚喜。屋主說，希望藉由牆上彩繪為台南點綴繽紛色彩，帶來榮光，成為遊客新景點。

許姓屋主說，有3個牆面，中間牆面是「歇腳亭」，畫面的構思是，一座古色古香的亭子宛如穿越時光的傳承之地，象徵著考生休息的場所。亭頂上矗立著古老的樹木，高聳的身影猶如知識之樹，代表著高中的象徵，寓意考生知識的成長與蓬勃發展。墻面上生動呈現著古代考生在亭下休息的場景，特色打卡區中放置一本書和一隻貓咪，分別象徵知識和文學，另有沙漏、時鐘代表著時光轉換。

亭下的書籍和貓咪象徵著知識和文學，考生在此處靜心休息，追求知識，最終實現高中理想的達成。貓咪則是陪伴考生們的知己，為這片時光亭增添了溫馨和愉悅的氛圍。「畫面勾勒出一個既有歷史感又充滿希望的場景，是學習與夢想的交匯之處。」

屋主說，右側的牆面以卡通風格呈現各種機車，牌子五光十色，活潑生動。其中一部機車上停著一隻喜愛機車的貓咪，彷彿在享受速度的樂趣。此機車趣味區是考生們在旅途中的一段歡樂時光。貓咪喜愛機車的場景代表著速度和自由，也呼應了古代考生追求知識的腳步，彷彿時光亭旁的機車趣味區是考生夢想啟程的交匯點。

左側是星夜梵谷區，牆面呈現出梵谷藍底的星空，繁星點點。星夜梵谷代表了考生的夢想與遠方，每顆星都是一分「奮斗」的力量。貓咪翻向天空，代表著追逐夢想的勇氣，也讓人聯想到考生的奮鬥過程中，擁有夢幻般的想像力。

莫嘉賓已在日前帶領團隊完成彩繪，呈現3D立體畫面，中間牆面可坐在畫中椅子上讀書，左側牆面可和貓咪擊掌，右側畫面則可呼應貓咪做牽車狀。屋主也特別感謝「漫旅今回」的配合，才讓畫作得以順利完成。

台南市中西區衛民街巷子裡最近新增了一結合貓咪、梵谷星空與象徵考試「高中」的拍照景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區衛民街巷子裡最近新增了一結合貓咪、梵谷星空與象徵考試「高中」的拍照景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區衛民街巷子裡最近新增了一結合貓咪、梵谷星空與象徵考試「高中」的拍照景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區衛民街巷子裡最近新增了一結合貓咪、梵谷星空與象徵考試「高中」的拍照景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區衛民街巷子裡最近新增了一結合貓咪、梵谷星空與象徵考試「高中」的拍照景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區衛民街巷子裡最近新增了一結合貓咪、梵谷星空與象徵考試「高中」的拍照景點。記者鄭惠仁／攝影

貓咪 梵谷 台南 老屋

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