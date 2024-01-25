風光不再！大台南觀光城走過40年、市府這些理由要拆除

大台南觀光城（新興臨時攤販集中場）攤商陳情反對收回觀光城，今天前往市府陳情，經發局長林榮川表示，大台南觀光城的現況存在很多問題，不僅對附近居民造成治安及環境的不便，其建物違建亂象和混凝土剝落恐有公安疑慮，會在兼顧市民安全、治安環境及攤商權益下，持續與攤商代表和地方民意充分溝通，做好最妥善因應方案。

經發局說明，1983年興建的新興臨時攤販集中場，蓋在河道用地的排水渠道，長久以來因排水箱涵鋼筋裸露、建物增建違建及公共空間占用等問題，成為公安與治安死角；2018年9月又曾發生因箱涵老舊，頂板不耐重壓導致路面塌陷掉落箱涵意外。

經發局強調，多方鑑定均顯示該場安全上有疑慮，包括建物與箱涵鋼筋鏽蝕外露、氯離子含量超標、違、增建影響承載等情形，在箱涵上方設立攤販集中場確實有危險性，必須重建或減輕箱涵頂板荷重，加上該場域大部分為河道用地，使用分區不符，無法依市場用途改建，2017年7月年監察院更針對場違法增、改建、營業項目不符、租約屆期仍占用等問題提出糾正，考量合法性及民眾安全，市府決議拆除。

市場處也說，隨著時代的消費型態的轉變，觀光城商機沒落，173鋪中，實際營業64鋪，營業率只有37%，其他多做為工作室、住家或倉庫等，也有部分店家的營業種類出現卡拉 OK、機車行等，與興建攤販集中場營業項目不符合，且陸續出現環境髒亂及通道阻塞，逃生安全有疑慮，1996年、2001年、2014年共發生5次火警，由於觀光城為連棟建築，建築中間沒有共用的通風管，火勢迅速蔓延，造成20多間住戶全毀，幸未造成人員傷亡。

經發局說，在興建當時與攤商簽訂的攤位分租契約書第三條約定，攤商自正式營業日起8年10個月免繳納攤位使用費，陳情攤商當時的投資權利金，已依契約約定8年10個月免收使用費；市府自2016年3月31日與攤商終止合約，即函告攤商盡速搬遷，為確保攤鋪使用戶生命財產安全暨依法返還土地，擬定今年內完成強制拆遷，已有64戶輔導至其他公有市場經營，社會局也針對22戶進行關懷輔導。