台南古蹟再添限定商品 虎爺搭雞腿好吸睛
「虎爺」在台灣傳統民間信仰中，被視為具有驅邪鎮煞的神力，因台語語音似「有錢」，也被認為是能「咬錢」的財神，吸引不少信眾參拜，南市府文化局今年以台南祀典興濟宮「虎爺」信仰傳說為發想，推出古蹟限定商品「虎爺立體造型運動毛巾組」，今搶先在農曆年前上市，首批製作500組試水溫。
文化局表示，寺廟林立的台南展現「眾神之都」的魅力，傳承數代的文化也在不斷創新與多元發展，而廟宇中常見的「虎爺」，早年信眾大多會用生肉、雞蛋等供奉虎爺，但近年興濟宮傳出供奉的虎爺喜吃炸雞，因此，每逢虎爺聖誕祝壽期間，不少信眾都會帶炸雞桶前來參拜，讓廟宇文化也有趣味的一面。
文化局提到，近年來陸續推出古蹟系列限定眾神保佑文創商品，像是保生大帝益生菌果凍、月老QQ軟糖、八家將乖乖及媽祖賜芙等，都受到民眾好評，其中又以媽祖賜芙、成功系列等最為熱銷，此次以虎爺信仰傳說為發想，推出的虎爺立體造型運動毛巾組，Q版的立體虎爺搭配雞腿的組合，吸睛效果十足，相信對於推廣傳統民俗文化會是一大助力的生力軍。
「虎你好額 咬錢轉來」虎爺立體造型運動毛巾組，透過可愛喜氣的虎爺造型傳達傳統文化的意涵，農曆年前以568元上市，首批製作500組，即日起在台南各古蹟景點，包含赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、億載金城及愛國婦人會館等處及「祀典興濟宮」等販售，歡迎有興趣的民眾可踴躍前往選購。
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