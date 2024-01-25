圓弱勢兒飯店圍爐夢想 台糖長榮酒店招待17個社福團體

圓弱勢兒少到大飯店用餐的夢想！台南台糖長榮酒店舉辦「寒冬歡聚樂龍龍、溫暖回味愛永續」公益圍爐活動，財團法人張榮發基金會及台糖也共同支持認桌響應，攜手舉辦公益餐會，用行動支持台南的社福機構及團體，市長黃偉哲表示，公部門資源有限，民間力量無窮，藉由公私共同協力，能照顧更多弱勢族群。

台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，過去曾聽見弱勢兒少說，能到大飯店與家人一起用餐是他的夢想，因此想幫助弱勢家戶實現夢想，並將慈善公益理念帶入企業文化中，2012年員工自發性成立愛心志工服務隊，不定期在社區執行淨街、淨園、捐血等鄰里服務。每年歲末年終辦理假日336美食市集義賣活動。

自2015年開始每年辦理公益圍爐活動，今年舉辦第10屆「愛永續」，透過員工自發性募資籌措公益圍爐經費，希望為弱勢家庭準備既溫暖又有愛心的團圓佳餚。在這期間雖適逢疫情，但酒店仍與志工齊心做公益，希望能帶給弱勢家庭最熱切的溫暖與關懷。

社會局長盧禹璁指出，感謝台糖長榮酒店以實際行動支持社福機構、團體，促進更多正面的社會影響。也為了營造友善身心障礙者的用餐環境，長榮桂冠酒店與台南市癲癇之友協會合作，對第一線的服務人員進行癲癇衛教，於去年12月底獲贈癲癇友善企業標章。期盼未來透過更多公私部門合作及支持，一起攜手營造友善、讓愛永續的溫暖大台南。