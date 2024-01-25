影／台南爭取讓全國受惠 公幼延長照顧新制上路 每小時僅35元

過去寒暑假公幼沒有比照非營利幼兒園收費，家長每月負擔8、9千元甚至更多，為減輕家長育兒負擔，南市府向中央建議降低公幼延長照顧收費，且寒暑假應比照非營利幼兒園收費，近日國教署公布修正補助公幼延長照顧辦法，課後延長照顧每小時僅35元、寒暑假含餐點最多收費2千元（延托另計），今年寒假起實施，讓全國公幼家長都受惠。

台南市教育局表示，為減輕家長育兒負擔，去年7月起由市府自籌經費率先推出公幼延長照顧服務1人即開班、照顧到6點，並向中央建議降低公幼延長照顧收費，以及寒暑假應比照非營利幼兒園收費，教育部報請行政院爭取補助獲得同意，得以從今年寒假起實施，讓公幼家長未來寒暑假都能省錢，減輕負擔。

市長黃偉哲指出，南市為減輕家長育兒負擔，大力推廣公共化幼兒園，陸續增加非營利幼兒園及開放準公共幼兒園，收費相對平價，讓家長有更多選擇，卻也造成公立幼兒園的招生壓力，為此，採取延長照顧的配套措施讓公幼更具競爭力，減輕家長選擇的疑慮，樂見中央採納南市建議作為修法的方向，使全國都受惠。

教育局長鄭新輝說，此次公幼延長照顧的新制，不只在收費上降低，寒暑假的午餐、點心也列為補助範圍，讓公幼的家長更放心。另，從今年7月起將補助加置照顧服務人力，減輕園所外聘人力的壓力，也減少園內教保人員的負擔。新制實施後，參加延長照顧的幼生將大幅增加，家長不用再擔心幼生寒暑假延長照顧收費高，對於未來公幼的招生也非常有幫助。會秉持1人即開班的服務，依家長實際需求延托到6點，也要求校園保全配合延長照顧時間彈性調整，以確保延長照顧服務人員與幼生的安全。