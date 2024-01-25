影／台南爭取讓全國受惠 公幼延長照顧新制上路 每小時僅35元
過去寒暑假公幼沒有比照非營利幼兒園收費，家長每月負擔8、9千元甚至更多，為減輕家長育兒負擔，南市府向中央建議降低公幼延長照顧收費，且寒暑假應比照非營利幼兒園收費，近日國教署公布修正補助公幼延長照顧辦法，課後延長照顧每小時僅35元、寒暑假含餐點最多收費2千元（延托另計），今年寒假起實施，讓全國公幼家長都受惠。
台南市教育局表示，為減輕家長育兒負擔，去年7月起由市府自籌經費率先推出公幼延長照顧服務1人即開班、照顧到6點，並向中央建議降低公幼延長照顧收費，以及寒暑假應比照非營利幼兒園收費，教育部報請行政院爭取補助獲得同意，得以從今年寒假起實施，讓公幼家長未來寒暑假都能省錢，減輕負擔。
市長黃偉哲指出，南市為減輕家長育兒負擔，大力推廣公共化幼兒園，陸續增加非營利幼兒園及開放準公共幼兒園，收費相對平價，讓家長有更多選擇，卻也造成公立幼兒園的招生壓力，為此，採取延長照顧的配套措施讓公幼更具競爭力，減輕家長選擇的疑慮，樂見中央採納南市建議作為修法的方向，使全國都受惠。
教育局長鄭新輝說，此次公幼延長照顧的新制，不只在收費上降低，寒暑假的午餐、點心也列為補助範圍，讓公幼的家長更放心。另，從今年7月起將補助加置照顧服務人力，減輕園所外聘人力的壓力，也減少園內教保人員的負擔。新制實施後，參加延長照顧的幼生將大幅增加，家長不用再擔心幼生寒暑假延長照顧收費高，對於未來公幼的招生也非常有幫助。會秉持1人即開班的服務，依家長實際需求延托到6點，也要求校園保全配合延長照顧時間彈性調整，以確保延長照顧服務人員與幼生的安全。
鄭新輝表示，公幼教學品質有保障，延長照顧服務期間也會由教保人員規畫符合幼兒身心發展的多元活動，如音樂身體律動、學習區探索教具操作，或其他主題課程延伸活動、母語相關課程、校園植物認識踏查、幼生個別化能力加強等，讓家長安心托育。
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