罐頭遊具再見！融合特色打造全新遊具 民眾敲碗「快啟用」

台南市歸仁運動公園原有2座罐頭遊具，因設施老舊已經不符規範，獲市府1100萬預算補助打造特色遊具。去年6月17日動工至今，許多民眾經過都會探頭觀看何時完成。公所先蒐集地方孩童意見，打造「大齡釋迦主題」、「小齡高鐵主題」，凸顯歸仁區特色，預計農曆過年前啟用。如今家長看到遊具悄然現形，在地引發討論，敲碗「什麼時候要啟用？」「想快點帶寶貝放電」。

歸仁運動公園內原有兩處罐頭遊具，一處在游泳館旁另一則是在館前，不過因設施以不符合安全規範，市府核定1100萬預算給區公所重新針對此處打造特色遊具。初步規畫3主題，動工前徵詢當地多所幼兒園、國小學童意見票選，決定以「釋迦」及「高鐵」為主。

歸仁區公所表示，特色遊具去年6月中旬動工，「釋迦遊具」以大齡學童做為主要使用對象，設置在游泳館前，遊具高8米，內部具有攀爬設施，讓孩子能爬到第3、4層留下滑梯。原有地墊改為鋪上平均35公分厚的小礫石做為防震防摔，底下更有排、集水設施；小齡遊具則是以當地高鐵站做為發想設計，此兩處占地554坪左右。

如此遊具悄然現形已引起當地討論，有的民眾經過此處會稍微停留一下看看新建的遊具，有的則是會好奇說「什麼時候會開放？」「已經等很久了」「終於可以像罐頭遊具說再見」，更有的已經迫不及待，晚間跨越封閉區搶先遊玩。