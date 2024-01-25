拒成為網路獵物！ 南市發表性平宣導微電影第2部曲

為強化校園師生性別平等與自我保護意識，台南市政府性別平等教育委員會以「性平素養與科技生活」為題加強宣導，今天發表性平宣導微電影第2部曲，由崇明國中師生擔綱演出拒絕「私密性影像外流」宣導影片，以貼近校園生活情境的案例，適時引導學生學會自我保護與求助的重要性。

由崇明國中師生本演出的這部影片，深入宣導防治數位性別暴力及私密性影像外流的嚴肅議題，提醒學生在網路世界要謹慎留意自我安全，避免受到不明身分網友的誘惑，進而提供性私密影像或足以辨識個人身分的圖像，以免暴露自己的隱私。

教育局長鄭新輝表示，近年來數位科技發展帶來便利性，卻也伴隨高度隱匿性及連結性，使得誘拐兒少提供私密性影像事件與日俱增且難以追蹤，進而衍生出轉發及被恐嚇取財等問題，南市性別平等教育委員會特將2024年性平教育宣導主題訂為「性平素養與科技生活」，並結合教育部性別平等教育白皮書2.0揭示執行策略，善用數位科技特性，要求學校落實傳達相關因應知能，包含辨識違法行為、不當性訊息及立即蒐證等網路法治教育，提升師生及家長在網路世界中的自我保護意識，期能提升學生面對威脅的抵抗力，並持續普及及提升性別平等教育教學效果。

本部影片旨在教導孩子面對數位性別暴力的威脅情境時，如何自我保護與求助的重要性，同時傳遞不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害、要告訴師長、要截圖存證、要記得報警、要檢舉對方的「五不四要」防護原則，若學生遇有私密性影像外流，應盡快尋求「iWIN 網路內容防護機構」或「衛福部私ME-成人私密照申訴服務網」協助下架。

崇明國中校長陳威介指出，影片中按照南市府性平會的建議，安排家長參與，呈現家長學校相互協助的情節，提醒防治數位性別暴力需要透過學校、師長及家長三方通力合作。期待這部微電影能引起更多孩子及家長關注網路上隱藏的危機，並深入瞭解犯罪者引導受害者提供私密性影像的手法，進一步向數位性別暴力說不。本次首映影片也將上傳聊天機器人及youtube平台(https://youtu.be/vpQnCv_3r48)播放，提供學校結合性平課程及數位性別暴力進行全面性宣導。