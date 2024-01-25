台灣燈會將啟燈！南市府沙崙燈區擴大災演「防推擠踩踏意外」

台灣燈會將在台南「高鐵燈區」及「安平燈區」展開系列活動，適逢台南400，台南市政府首創水旱災結合大型群聚活動安全災演三合一，2月1日在歸仁高鐵特定區進行實兵操演，驗證災防量能。

消防局長兼災防辦副主任李明峯表示，2024台灣燈會自2月24日至3月10日於台南「高鐵燈區」及「安平燈區」舉行，為提升燈會等大型群眾聚集活動安全，此次演習特別結合燈會活動緊急演練，以「高鐵燈區」因突發事故引發災害，燈會指揮中心即時疏導人潮，避免民眾因恐慌發生推擠踩踏意外，並依規畫路線，配合警力、志工有效進行疏導，快速縮小災害規模，確保賞燈民眾安全。

市長黃偉哲指出，今年水情雖尚稱穩定，但近年頻繁出現旱澇交替的災害型態，因此演練項目包含水災、旱災，並為加強燈會大型人潮聚集活動安全，特別加入燈會緊急應變演練，首創水旱災及燈會緊急應變三合一演練，同時動員政府、民間與國軍人力資源，期全面提升並驗證台南市災害防救體系面臨極端氣候與大型群聚活動災害應變的能力。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈說，今年演習先以曾文水庫、烏山頭水庫及南化水庫因氣候變遷降雨不豐，蓄水量持續下降，水情燈號持續惡化轉為紅燈，政府與民間需加強節約用水，並增加水資源來源，以解決民生及工業用水供應等課題進行演練，接續加入突發性致災強降雨的情境，台南地區陸續發生淹水、停電、排水設施及道路橋樑遭沖毀等災情，驗證本市防救災團隊面臨複合式災害的動員應變能力。

市府災防辦表示，本次演習結合中央各部會共同參演、兵棋推演結合博覽會模式呈現、結合刑事警察局防爆小組、集合國軍加入演練、結合民間單位、結合智慧防汛，期望透過演練，未來在市府團隊與各公私部門通力合作下，能有備無患做好萬全準備，以應對各類災害的衝擊與挑戰，守護民眾生命財產安全。