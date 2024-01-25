燈會將啟燈！台南2月1日操演水旱災及大型群聚 驗證災防量能
台南建城400年，2024台灣燈會將陸續在「高鐵燈區」及「安平燈區」啟燈，台南市政府敲定2月1日在歸仁高鐵特定區實兵操演水旱災及大型群聚安全災演，驗證災防量能。
台南市政府災害防救辦公室今天發布新聞稿指出，今年水情尚稱穩定，但近年頻繁出現旱澇交替災害型態，2月1日安全災演將涵蓋水災、旱災、及加強台灣燈會大型人潮聚集活動緊急應變。
台南市災害防救辦公室主任方進呈表示，災演主要以曾文水庫、烏山頭水庫及南化水庫降雨不豐，蓄水量下降，水情燈號惡化轉為紅燈，必須加強節約用水及增加水資源等，另加入突發性致災強降雨情境，包含淹水、停電、排水設施及道路橋梁遭沖毀等災情。
台南市消防局長李明峯說，2024台灣燈會將在「高鐵燈區」及「安平燈區」舉行，此次演習也結合燈會活動緊急演練，以「高鐵燈區」突發事故引發災害，即時疏導人潮，避免恐慌發生推擠踩踏意外，快速縮小災害規模。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言