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日劇「獨活女子」台南取景！黃偉哲親自帶路 拍攝幕後花絮上架

中央社／ 台南25日電
「獨活女子的守則4」拍攝團隊去年11月曾到台南拍攝取景，女主角江口德子則是第1次到台灣。圖／取自東京電視台官方YouTube
「獨活女子的守則4」拍攝團隊去年11月曾到台南拍攝取景，女主角江口德子則是第1次到台灣。圖／取自東京電視台官方YouTube

日劇「獨活女子的守則4」去年11月曾到台南取景，台南市長黃偉哲當時到中西區神農街帶路贈禮，劇組也將台南拍攝過程製成幕後花絮，昨天在東京電視台官方YouTube上架。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，日本電視劇「獨活女子的守則4」，劇情描述上班族五月女惠下班後盡情享受個人時光，展現從容生活的態度。

「獨活女子的守則4」拍攝團隊去年11月曾到台南拍攝取景，黃偉哲前往神農街為劇組帶路及介紹台南美食、景點，還送伴手禮給劇組，女主角江口德子則是第1次到台灣。劇組已將幕後拍攝過程製成花絮，昨天在東京電視台官方YouTube上架。

黃偉哲前往神農街為劇組帶路及介紹台南美食、景點，還送伴手禮給劇組，並與女主角江口德子(左)一起受訪。圖／取自東京電視台官方YouTube
黃偉哲前往神農街為劇組帶路及介紹台南美食、景點，還送伴手禮給劇組，並與女主角江口德子(左)一起受訪。圖／取自東京電視台官方YouTube

黃偉哲表示，台南市近期被英國「國家地理旅遊」雜誌評選為「2024年全球最酷景點」，最近更獲CNN評選為2024年最佳參訪地，代表台南市觀光發展獲得國際高度肯定。

黃偉哲說，東京電視台劇組到台南拍攝，若想知道劇中女主角「獨活之旅」到底去了台南哪些地方，可觀看幕後花絮，看見台南古都魅力。

市府觀光旅遊局長林國華表示，透過女主角「獨活之旅」，重現台南建築、街景、人情味及日本昭和懷舊風情，期待吸引更多日本遊客到訪，實地體驗劇中台南景點。

黃偉哲 日本

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