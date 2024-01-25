2024台南燈會在安平 交通指引報你知

2024台南燈會安平燈區2月3日盛大開幕，由於適逢農曆春節連續假期，預期將有大量民眾慕名前來。為維持周邊交通順暢，台南市警四分局將於平日（周一至周四)、假日（周五至周日）展開交通疏導管制，另外部分交通幹道安億路、慶平路皆轉為行人徒步區，民眾出發前來賞燈，請多搭乘免費接駁車。

警方說，安平燈區管管制期程自2月3日起至3月10日止，其中「行人徒步區」路段車輛禁行，包括燈會會場周邊的安億路、慶平路(健康二街－育平路)、慶平路西向車道(育平路－健康二街)、平生路(安平路－運河路)、古堡街(安北路－運河路、平日縮減管制)。

另有「接駁車專用道路段」車輛禁行，包括水景橋東向車道、湖內一街(水景橋－運河路)、運河路(湖內一街－平生路)；「機車臨時停放區」路段車輛禁行，有安億路(永華路二段－光州路)，慶平路東向改為「調撥雙向車道」通行(健康二街－育平路)，安平商圈周邊則是「彈性管制車輛進出」(平日縮減管制)。

有需開車前來的朋友請留意，為避開市區車潮，從南下進入安平建議從走國道1、3號轉國道8號，再從台江大道、四草大橋直接進入安平，並將車輛停放A1觀夕平台停車場、A2碧海碼頭停車場、A3水景橋停車場後搭乘燈會接駁車進入會場；北上進入安平則建議從國1、3轉台86線後停放A4安平公所臨時停車場、A5永華國平收費停車場、A6市府西側停車場、A7運河星鑽停車場後，搭乘免費接駁車至億載轉運站再步行到燈會會場。