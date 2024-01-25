古坑推銷茂谷柑 北港媽助攻

雲林古坑鄉茂谷柑進入盛產季節，鄉公所與北港朝天宮跨界合作，打造茂谷柑能「獻供」的形象，本周末也將辦茂谷柑節。另，雲林年貨大街2月3、4日在斗南田徑場廣場舉行，縣長張麗善昨說，除有一般年貨及美食市集，也將整合6個攤位來行銷身障團體愛心禮盒，還有集章送小紅包、愛心抽抽樂等活動。

雲林副縣長謝淑亞、議長黃凱、古坑鄉長林慧如、朝天宮董事長蔡咏鍀等人昨到北港朝天宮推廣茂谷柑，現場堆起一座「茂谷柑塔」敬拜媽祖，朝天宮廟方當場響應採購120盒禮盒，董事長蔡咏鍀說，相信在媽祖助攻下，古坑茂谷柑很快就完銷。

古坑鄉公所27日在劍湖山渡假大飯店辦茂谷柑節開幕活動，展售茂谷柑創意加工品，27、28日在國道古坑服務區舉辦展售活動，期間憑任1攤位累計購買滿500元發票可兌換精美禮品。

縣長張麗善則宣傳年貨大街暨市集，表示第6年在農曆新年前舉辦，整合雲林良品農漁畜產產品、道地美食小吃等，共50個攤位聯合展售。

雲林有5萬多名身心障礙者，不過社福團體鮮少有整合管道銷售自家產品，張麗善說，年貨市集也設愛心專區，邀請縣內脊髓損傷者協會、身心障礙者重建協會等7個團體，組6個攤位販售公益品。