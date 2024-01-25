聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台首座 陸軍彈藥庫蛻變番路資收場
嘉義縣番路鄉公所爭取陸軍第5彈藥庫舊址活化，斥資3600萬元打造成資源回收貯存場，昨天揭牌啟用，番路鄉長蕭博勝表示，可回收細分類達50類，且資收場本身使用再生材料比率達20%，也雨水收集再利用，將提供成為全台環境教育推廣中心。
陸軍第5彈藥庫2016年軍方清空彈藥，2020年地方爭取到2000坪土地和建物空間撥給公所使用，為改善原資收場空間不足等問題，縣府與鄉公所向環境部爭取經費及編列配合款，在不影響原建築體結構下，興建設備完善的資收場。
環境部資源循環署副署長許智倫主持揭牌，他說，此資收場的分類細膩度非常認真，分得愈好可用的資源就愈多，最後達零廢棄境界。
番路鄉長蕭博勝表示，資收場興建使用再生材料比率達20%、玻璃砂使用量達750公噸，太陽能發電設置面積約530.16平方公尺，建置容量約194.15千瓦小時，更使用雨水收集再利用。
嘉縣環保局長張輝川稱讚，這座堪稱全台首例成功活化軍方彈藥庫房為資收場典範，且番路鄉公所清潔隊連續蟬聯10年資源回收考核全縣第1名，要扭轉偏鄉資源回收變賣不易及廚餘去化問題，落實資源永續再利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言