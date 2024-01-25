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全台首座 陸軍彈藥庫蛻變番路資收場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣番路鄉的陸軍第5彈藥庫舊址，活用打造成資源回收場，昨天揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣番路鄉的陸軍第5彈藥庫舊址，活用打造成資源回收場，昨天揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣番路鄉公所爭取陸軍第5彈藥庫舊址活化，斥資3600萬元打造成資源回收貯存場，昨天揭牌啟用，番路鄉長蕭博勝表示，可回收細分類達50類，且資收場本身使用再生材料比率達20%，也雨水收集再利用，將提供成為全台環境教育推廣中心。

陸軍第5彈藥庫2016年軍方清空彈藥，2020年地方爭取到2000坪土地和建物空間撥給公所使用，為改善原資收場空間不足等問題，縣府與鄉公所向環境部爭取經費及編列配合款，在不影響原建築體結構下，興建設備完善的資收場。

環境部資源循環署副署長許智倫主持揭牌，他說，此資收場的分類細膩度非常認真，分得愈好可用的資源就愈多，最後達零廢棄境界。

番路鄉長蕭博勝表示，資收場興建使用再生材料比率達20%、玻璃砂使用量達750公噸，太陽能發電設置面積約530.16平方公尺，建置容量約194.15千瓦小時，更使用雨水收集再利用。

嘉縣環保局長張輝川稱讚，這座堪稱全台首例成功活化軍方彈藥庫房為資收場典範，且番路鄉公所清潔隊連續蟬聯10年資源回收考核全縣第1名，要扭轉偏鄉資源回收變賣不易及廚餘去化問題，落實資源永續再利用。

資源回收 陸軍 鄉長

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