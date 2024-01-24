雲林年貨大街2月3日開賣 財神爺重出江湖送禮

雲林縣有5萬多名身心障礙者，不過所屬的社福團體鮮少有整合管道銷售自家產品，縣府召集一般年貨、美食攤商組成市集並設愛心專區，2月3、4日在斗南田徑場廣場登場，提供消費者辦年貨的多重選擇，加碼集章愛心抽抽樂、大師揮毫春聯免費送等活動，一應俱全。

縣長張麗善表示，縣府第6年在農曆新年前舉辦年貨大街暨市集，整合雲林良品農漁畜產產品及年節禮盒、道地美食小吃等，共設50個攤位聯合展售；另設立愛心專區，邀請縣內脊髓損傷者協會、身心障礙者重建協會及身心照護協會等7支團體組成6個攤位販售公益品。

計畫處長李明岳說，消費者在年貨大街暨市集除可採買屬意的年貨，今年還延續亮點活動「天降好運」，財神爺不定時降臨會場發送禮物，此次加碼舉辦愛心抽抽樂，凡在愛心專區消費滿100元以上可參加集章，集滿5個可兌換小紅包，現場打卡也會再送好禮，優惠獎不完。