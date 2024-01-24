春節圍爐成夢想 南化行善團首辦餐會在地里長親掌廚

南化區行善團今首度舉行歲末餐會，邀請區內100戶近120位弱勢獨老、低收入戶與特殊邊緣戶參與，由從事外燴業25年的在地里長親自掌廚以一桌5000元的價格，提供10道澎湃佳餚讓民眾們大快朵頤。

掌廚的里長林志明表示，有別於其他婚宴喜慶活動的料理，歲末餐會抱著感恩的心為這些里民們煮食。雖然現在物價通膨，外界都會認為一桌5000元的宴席辦起來不划算，可是成就一樁好事不分平價或奢華，不惜以花費將滿滿的愛投射在料理中，愈煮愈有成就。

開胃冷盤、米糕、羹湯等一道道料理送到桌上，民眾們盛起飯菜一口一口送入嘴伴隨著滿足的微笑，有的長輩邊說「好吃」邊期待下一道是什麼樣的珍饈。