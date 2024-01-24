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朝天宮媽祖助攻行銷 古坑茂谷柑敬拜神明首選

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉公所打造茂谷柑「献貢」形象，在北港朝天宮為茂谷柑節活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所打造茂谷柑「献貢」形象，在北港朝天宮為茂谷柑節活動宣傳。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉茂谷柑進入盛產季，是不少民眾農曆過年敬拜神明首選，鄉公所今與北港朝天宮跨界合作，打造茂谷柑「献貢」的形象，為茂谷柑節宣傳，朝天宮當場響應採購120盒禮盒，董事長蔡咏鍀說，過去就曾為旗山香蕉行銷，相信在媽祖的助攻下，古坑茂谷柑很快就完銷。

古坑鄉長林慧如、古坑鄉農會總幹事袁誌謙、雲林副縣長謝淑亞、議長黃凱、朝天宮董事長蔡咏鍀等人今天在朝天宮連袂為1月27、28日將登場的茂谷柑節宣傳，現場堆起一座茂谷柑塔敬拜媽祖，祈求媽祖保佑農民辛苦整年的收成能夠很快銷售完畢。

古坑鄉茂谷柑種植面積逾200公頃，林慧如表示，茂谷柑不僅是柑橘類頂級品，果實甜度高、多汁，更富含維生素Ｃ、礦物質及纖維素等，鮮紅亮麗，具大吉大利大福氣的意涵，小時候媽媽都會帶她到朝天宮拜拜，所以這次把古坑最好品質的茂谷柑都帶來朝天宮，敬奉天上聖母，希望讓農民慶豐收之外也能有餘。

朝天宮過去曾為農民行銷農產品，成效很好，蔡咏鍀說，先前曾幫旗山農民賣香蕉，相信媽祖這次也會幫忙行銷，朝天宮也率先採購120組禮盒，香客若來拜拜看到品質這麼好的茂谷柑，一人帶一盒，古坑茂谷柑很快就賣光了。

謝淑亞表示，看到茂谷柑就知道年味近了，是農曆春節解膩的水果首選，議長黃凱也說，茂谷柑大吉大利，期待在媽祖的庇護之下，農民都能豐收有餘。

古坑鄉公所打造茂谷柑「献貢」、「送禮」的鮮明形象， 27日在劍湖山度假大飯店舉辦茂谷柑節開幕活動，展售茂谷柑創意加工品，27、28日將在古坑服務區舉辦「古坑茂谷柑節-柑甜過好年」展售活動，活動期間凡任一攤位累計購買滿500元，憑發票即可兌換精美禮品一份，展售會除在地優質茂谷柑與農產品外，有豐富的表演及手作體驗。

雲林縣古坑鄉公所打造茂谷柑「献貢」形象，在北港朝天宮為茂谷柑節活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所打造茂谷柑「献貢」形象，在北港朝天宮為茂谷柑節活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所打造茂谷柑「献貢」形象，在北港朝天宮為茂谷柑節活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉公所打造茂谷柑「献貢」形象，在北港朝天宮為茂谷柑節活動宣傳。記者陳雅玲／攝影

古坑 北港朝天宮 媽祖 農民 柑橘

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