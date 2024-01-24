聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台首座神秘軍方彈藥庫 保留建物活化變資收教育場
台灣首例成功活用軍方彈藥庫房，打造成設備完善擁50種分類的資源回收場，就在嘉義縣番路鄉，今天在環境部資源循環署副署長許智倫主持下啟用揭牌，許智倫表示，站在全球回收分類來看，該場的分類細膩度非常認真，強調分得愈好我們可用的資源就愈多，最後達到零廢棄的境界。
番路資源回收貯存場原址為陸軍第5彈藥庫，2016年軍方完成彈藥清空，2020年番路鄉爭取到2000坪土地和建物空間撥給公所使用，為改善原資收場空間不足等問題，縣府與鄉公所向環境部爭取經費及編列配合款，總斥資3600萬元，在不影響原建築體結構下，興建設備完善的資收場。
番路鄉長蕭博勝表示，完工資收場的回收細分類達50類，興建使用再生材料比率達20%，玻璃砂使用量達750公噸，太陽能發電設置面積約530.16平方公尺，建置容量約194.15kW，更使用雨水收集再利用，未來將提供成為全台環境教育推廣中心。
副署長許智倫表示，資收場可分到50類，可見分類細膩度是非常認真，分得愈好可用的資源就愈多，最後達零廢棄境界，署持續關注協助資收場的設備、回收車的更新，用更有效率、更安全的技術，跟地方一起努力。
環保局長' rel='環保局長' data-rel='/2/204856' class='tag'>環保局長張輝川表示，這座堪稱全台首例成功活化軍方彈藥庫房為資收場典範，中央經費支持，及連續蟬聯10年資源回收考核全縣第一名的番路鄉公所清潔隊，人員積極配合環保政策，扭轉偏鄉資源回收變賣不易及廚餘去化問題，落實資源永續再利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言