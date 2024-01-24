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全台首座神秘軍方彈藥庫 保留建物活化變資收教育場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
原址為陸軍第5彈藥庫，活用打造成嘉義縣番路鄉資源回收場，整場設備完善擁50種分類，今天啟用揭牌，將成環境教育中心。記者呂慧瑜／攝影
原址為陸軍第5彈藥庫，活用打造成嘉義縣番路鄉資源回收場，整場設備完善擁50種分類，今天啟用揭牌，將成環境教育中心。記者呂慧瑜／攝影

台灣首例成功活用軍方彈藥庫房，打造成設備完善擁50種分類的資源回收場，就在嘉義縣番路鄉，今天在環境部資源循環署副署長許智倫主持下啟用揭牌，許智倫表示，站在全球回收分類來看，該場的分類細膩度非常認真，強調分得愈好我們可用的資源就愈多，最後達到零廢棄的境界。

番路資源回收貯存場原址為陸軍第5彈藥庫，2016年軍方完成彈藥清空，2020年番路鄉爭取到2000坪土地和建物空間撥給公所使用，為改善原資收場空間不足等問題，縣府與鄉公所向環境部爭取經費及編列配合款，總斥資3600萬元，在不影響原建築體結構下，興建設備完善的資收場。

番路鄉長蕭博勝表示，完工資收場的回收細分類達50類，興建使用再生材料比率達20%，玻璃砂使用量達750公噸，太陽能發電設置面積約530.16平方公尺，建置容量約194.15kW，更使用雨水收集再利用，未來將提供成為全台環境教育推廣中心。

副署長許智倫表示，資收場可分到50類，可見分類細膩度是非常認真，分得愈好可用的資源就愈多，最後達零廢棄境界，署持續關注協助資收場的設備、回收車的更新，用更有效率、更安全的技術，跟地方一起努力。

環保局長' rel='環保局長' data-rel='/2/204856' class='tag'>環保局長張輝川表示，這座堪稱全台首例成功活化軍方彈藥庫房為資收場典範，中央經費支持，及連續蟬聯10年資源回收考核全縣第一名的番路鄉公所清潔隊，人員積極配合環保政策，扭轉偏鄉資源回收變賣不易及廚餘去化問題，落實資源永續再利用。

原址為陸軍第5彈藥庫，成功活用打造成嘉義縣番路鄉資源回收場，內部設備完善擁50種分類，今天啟用揭牌，將成環境教育中心。記者呂慧瑜／攝影
原址為陸軍第5彈藥庫，成功活用打造成嘉義縣番路鄉資源回收場，內部設備完善擁50種分類，今天啟用揭牌，將成環境教育中心。記者呂慧瑜／攝影
勘稱台灣首例活用軍方彈藥庫房，打造成設備完善擁50種分類的資源回收場，就在嘉義縣番路鄉，今天啟用揭牌。記者呂慧瑜／攝影
勘稱台灣首例活用軍方彈藥庫房，打造成設備完善擁50種分類的資源回收場，就在嘉義縣番路鄉，今天啟用揭牌。記者呂慧瑜／攝影
原址為陸軍第5彈藥庫，成功活用成嘉縣番路鄉資源回收場，內部設備完善擁50種分類，今天在環境部資源循環署副署長許智倫主持下啟用揭牌，未來將成環境教育中心。記者呂慧瑜／攝影
原址為陸軍第5彈藥庫，成功活用成嘉縣番路鄉資源回收場，內部設備完善擁50種分類，今天在環境部資源循環署副署長許智倫主持下啟用揭牌，未來將成環境教育中心。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣番路鄉資源回收場，原址為陸軍第5彈藥庫，成全台活用彈藥庫為資收場首座，今天在環境部資源循環署副署長許智倫（中）主持下啟用揭牌，未來將成環境教育中心。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣番路鄉資源回收場，原址為陸軍第5彈藥庫，成全台活用彈藥庫為資收場首座，今天在環境部資源循環署副署長許智倫（中）主持下啟用揭牌，未來將成環境教育中心。記者呂慧瑜／攝影
原址為陸軍第5彈藥庫，活用打造成嘉義縣番路鄉資源回收場，內部設備完善擁50種分類，今天啟用揭牌，將成環境教育中心。記者呂慧瑜／攝影
原址為陸軍第5彈藥庫，活用打造成嘉義縣番路鄉資源回收場，內部設備完善擁50種分類，今天啟用揭牌，將成環境教育中心。記者呂慧瑜／攝影

資源回收 環境部 環保局長 嘉義 環保

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