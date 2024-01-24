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挖破瓦斯管冒火 南市罰水公司8萬元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
自來水公司日前在台南夏林路進行管線汰換工程，不慎挖破瓦斯管線引發火焰，工務局重罰8萬元。圖／台南市工務局提供
自來水公司日前在台南夏林路進行管線汰換工程，不慎挖破瓦斯管線引發火焰，工務局重罰8萬元。圖／台南市工務局提供

自來水公司日前在台南夏林路不慎挖破瓦斯管線，引起火焰，市府檢討後重罰水公司8萬元，據統計，南市去年至今重大挖損案件還有2件、各罰5萬元；工務局指出，10多年前就建立管線圖資資料，和現況有差異但不大，廠商施工手法應更細膩。而春節將至，台南2月3日至14日禁止道路挖掘，確保通行順暢及行車安全。

市府統計，去年至今重大挖損案件共3件，總計開罰18萬元，包括今年1月南區夏林路有挖破瓦斯管線，開罰8萬元，去年11月新營區挖破8吋自來水管罰5萬元，及去年4月安平區挖破瓦斯管罰5萬元。

工務局指出，自來水公司第6區管理處日前在夏林路進行管線汰換工程，計畫在瓦斯幹管外側新設自來水幹管，各住戶的接管須橫跨4吋瓦斯幹管，施工過程本身就具有危險性及困難度，自來水進行接戶管過程時，施工應更為細膩且加強注意，然而事發當天現場挖破的不只瓦斯4吋主幹管，還有台電等其他線路。

為此工務局22日邀集相關單位開檢討會議，研判當天重型機具一併挖破台電管線及瓦斯幹管，造成電線短路火花，直接引起瓦斯火焰。

工務局表示，南市管線圖資資料在10多年前建立，法令規定圖資與現況的深度差距可容忍範圍在20公分內，現有圖資和現況會有些許差異、但差距不大，廠商施工挖掘前，除細審圖資外，施工手法應更細膩，例如夏林路的案件，圖資顯示有自來水、瓦斯管線、電力、電信下水道管線等，施工須特別小心。

市府表示，為確保春節期間道路通行順暢、行車安全，2月3日至2月14日，全市道路禁止挖掘，已通令各廠商配合。

台南 台電

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