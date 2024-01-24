聽新聞
test
0:00 / 0:00

安平蚵農怨收成不佳 盤商收購價不敷成本

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南安平區的牡蠣進入收成期，蚵農怨今年生長速度慢，價格未如預期，不敷成本。記者鄭惠仁／攝影
台南安平區的牡蠣進入收成期，蚵農怨今年生長速度慢，價格未如預期，不敷成本。記者鄭惠仁／攝影

春節將至，蚵仔的需求量也增加，但台南安平區的蚵農反映，目前蚵仔生長速度較慢，蚵體偏瘦，加上越南蚵的競爭，價格不佳，期待這波寒流後氣溫回暖，春節到清明節之間蚵能長得快有好收成。蚵農也感嘆工人難找，許多人寧願到小吃店、早餐店工作，不願來剔蚵。

農業局漁港及近海管理所長周瓈朝說，北門的蚵仔養殖方式和安南區、安平、南區不一樣，北門蘆洲溝蚵農反映今年牡蠣收成好，安平蚵農反映的生長情形不佳，將向水試所反映，建議採水鑑驗藻類等餌料生物，提供更好的養殖方式參考。

台南蚵仔養殖季每年10月開始，持續到隔年6月，所放養的包含中蚵與蚵苗，蚵苗要養5、6個月，中蚵則是養約2個月就可收成，目前安南區、安平區、南區已有部分蚵仔在收成。

安平黃姓、王姓蚵農說，最近收成的蚵，普遍偏瘦，收購價不理想，沒有賺錢，懷疑和風浪較大以及寒流來襲有關。也有蚵農抱怨，之前買來放養的中蚵1籠1100元，但這幾天盤商來買成蚵的價格，卻不到1100元，商人嫌蚵體瘦。黃姓蚵農說，台南蚵雖偏瘦，但好吃，遠勝越南蚵。

黃姓蚵農說，目前也遇到找不工人剔蚵的問題，都要用拜託的才會有人來幫忙，也是未來蚵產業發展必須面對的問題。對此，周瓈朝表示，待蚵農取得漁業權，可以雇請移工。

台南 北門 寒流

延伸閱讀

北門修繕爭議 文化局：今年是「建城140周年」活動後施工費不同

台南蚵農之怨…工人難找、生長速度慢 賣價不敷成本

北門工程又流標卻招標「開工儀式」 議員批：作秀才是重點

台南新飯店 綉溪安平4大亮點搶先看！一泊三食8千有找

相關新聞

春節易塞路段 雲林規畫接駁車

春節將至，雲林地區據統計熱門的台19線往北港朝天宮，及台3線往劍湖山、綠色隧道等都是易壅塞路段，交通部公路局昨天呼籲，可...

婦占公園球場跳舞 球友質疑被排擠

嘉義市有35座公園密度高，近期宣信、南興公園改善工程，加入無障礙空間、調整動線等，預計3月完工，但婦女跳舞運動場所減少，...

安平蚵農怨收成不佳 盤商收購價不敷成本

春節將至，蚵仔的需求量也增加，但台南安平區的蚵農反映，目前蚵仔生長速度較慢，蚵體偏瘦，加上越南蚵的競爭，價格不佳，期待這...

挖破瓦斯管冒火 南市罰水公司8萬元

自來水公司日前在台南夏林路不慎挖破瓦斯管線，引起火焰，市府檢討後重罰水公司8萬元，據統計，南市去年至今重大挖損案件還有2...

春節連假將至…雲林易塞車路段出爐 規畫4觀光接駁路線

春節連續假期將至，交通部公路局統計雲林易壅塞路段仍為台19線往北港朝天宮、台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段，建議民眾...

台南新化年貨大街2/2登場為期6天 逾170多攤商機上看2千萬

2024新化年貨大街即將於今年2月2日至7日在新化老街周邊登場，台南市政府經濟發展局今天在市政會議專案報告活動規劃，適逢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。