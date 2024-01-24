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安平蚵農怨收成不佳 盤商收購價不敷成本
春節將至，蚵仔的需求量也增加，但台南安平區的蚵農反映，目前蚵仔生長速度較慢，蚵體偏瘦，加上越南蚵的競爭，價格不佳，期待這波寒流後氣溫回暖，春節到清明節之間蚵能長得快有好收成。蚵農也感嘆工人難找，許多人寧願到小吃店、早餐店工作，不願來剔蚵。
農業局漁港及近海管理所長周瓈朝說，北門的蚵仔養殖方式和安南區、安平、南區不一樣，北門蘆洲溝蚵農反映今年牡蠣收成好，安平蚵農反映的生長情形不佳，將向水試所反映，建議採水鑑驗藻類等餌料生物，提供更好的養殖方式參考。
台南蚵仔養殖季每年10月開始，持續到隔年6月，所放養的包含中蚵與蚵苗，蚵苗要養5、6個月，中蚵則是養約2個月就可收成，目前安南區、安平區、南區已有部分蚵仔在收成。
安平黃姓、王姓蚵農說，最近收成的蚵，普遍偏瘦，收購價不理想，沒有賺錢，懷疑和風浪較大以及寒流來襲有關。也有蚵農抱怨，之前買來放養的中蚵1籠1100元，但這幾天盤商來買成蚵的價格，卻不到1100元，商人嫌蚵體瘦。黃姓蚵農說，台南蚵雖偏瘦，但好吃，遠勝越南蚵。
黃姓蚵農說，目前也遇到找不工人剔蚵的問題，都要用拜託的才會有人來幫忙，也是未來蚵產業發展必須面對的問題。對此，周瓈朝表示，待蚵農取得漁業權，可以雇請移工。
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