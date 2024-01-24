春節易塞路段 雲林規畫接駁車

春節將至，雲林地區據統計熱門的台19線往北港朝天宮，及台3線往劍湖山、綠色隧道等都是易壅塞路段，交通部公路局昨天呼籲，可改走其他替代道路，縣府也將加開高鐵雲林站免費接駁車。

另外，國道部分，初一到初三國道1號西螺交流道南向入口封閉、初三至初五國1虎尾交流道北向入口匝道封閉。

公路局雲嘉南區養護工程分局工程司主任賴世寶說，民眾習慣到寺廟走春祈福，北港朝天宮、武德宮在春節期間單日將湧入數十萬人次，因此台19線70公里至71公里往北港朝天宮路段易壅塞。

賴世寶指出，朝天宮周遭車流尖峰時段約在2月10日至2月14日每天上午10點到下午7點，建議民眾行駛台19線北上經過北港的車輛，可在74.8公里處改走媽祖大橋接文仁路、公園路及縣道145線；行駛台19線南下車輛可在台19線轉縣道145線、媽祖大橋，避開車潮。

另，台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段預估車流尖峰時段是2月10日至13日每天下午3點至5點，提醒用路人避開該時段。

縣府也規畫雲東線、雲中線、雲西線、北港環鎮線4條觀光接駁路線，初三到初五每小時1班車，以雙向對開方式行駛。

春節期間加開高鐵雲林站返鄉免費接駁專車，總計有開往西螺、北港、四湖3條路線，詳情可洽縣府交通工務局官網。