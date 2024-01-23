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春節連假將至…雲林易塞車路段出爐 規畫4觀光接駁路線

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國人習慣到寺廟走春祈福，雲林北港朝天宮春節期間香客眾多，周邊交通易壅塞。圖／本報資料照片
國人習慣到寺廟走春祈福，雲林北港朝天宮春節期間香客眾多，周邊交通易壅塞。圖／本報資料照片

春節連續假期將至，交通部公路局統計雲林易壅塞路段仍為台19線往北港朝天宮、台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段，建議民眾改道，雲林縣政府也將加開高鐵雲林站免費接駁車，方便民眾搭乘利用。

今年春節連假從2月8日至14日共7天，公路局今天公布雲林地區春節疏運措施，雲嘉南區養護工程分局工程司主任賴世寶表示，國人習慣到寺廟走春祈福，雲林北港朝天宮、武德宮春節期間單日湧入數10萬人次，因此台19線70K至71K 往北港朝天宮路段易壅塞。

預估車流尖峰時段約在2月10日至2月14日（大年初一至初五）每天上午10時到下午7時，建議民眾行駛台19線北上過境北港車輛可在74.8公里處改走媽祖大橋接文仁路、公園路及縣道145線；行駛台19線南下車輛可在台19線轉縣道145線、媽祖大橋，避開車潮。

台3線往劍湖山及綠色隧道、梅山等路段也是易壅塞路段，預估車流尖峰時段是2月10日至13日（初一至初四）每天下午3時至5時，提醒用路人避開該時段行經，或搭乘大眾運輸工具。

嘉義區監理所長黃萬益表示，公路局鼓勵民眾使用大眾運輸，2月7日至2月14日共計8天，只要搭乘公路局公告的88條國道客運路線，就享該路線平日優惠價或原票價85折優惠，另搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘在地客運(市區或公路客運)者，可再享該路線基本里程或一段票免費。

因應春節，雲林縣府交通工務局表示，154乙線拓寬工程原本封閉道路施作橋梁部分，會全力趕工，已完成路段會開通供民眾通行，164線都市計畫段（北港國中前）也會配合春節開放。

縣府也規畫4條觀光接駁路線（雲東線、雲中線、雲西線、北港環鎮線），從初三到初五，每小時一班車，以雙向對開方式行駛，另外，春節期間加開高鐵雲林站返鄉免費接駁專車，總計有「西螺-二崙-崙背-高鐵雲林站」、「北港-元長-褒忠-土庫-高鐵雲林站」、「四湖-三條崙-台西-東勢-高鐵雲林站」3條路線。詳細服務時間及停靠站點，可上雲林縣政府或雲林縣交通工務局官網查詢。

春節期間，民眾外出前可上交通部公路局網站、智慧化省道即時資訊服務網，查詢即路路況，或下載幸福公路APP、撥打用路人服務專線0800-231-035查詢路況。

春節連續假期將至，交通部公路局今公布春節疏運措施。記者陳雅玲／攝影
春節連續假期將至，交通部公路局今公布春節疏運措施。記者陳雅玲／攝影

北港朝天宮 雲林 春節 塞車

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