天冷捐血少 雲林霸氣送250份近千元年菜雞湯募集熱血

農曆年前各地捐血中心常發生血荒，尤其近日寒冷，捐血人數驟降，台中捐血中心Ｏ型血量已低於安全庫存，民進黨雲林縣黨部與斗六海村澎湖海鮮餐廳合作在斗六捐血站舉辦捐血活動，提供250份價值千元年菜送給捐血民眾，吸引不少民眾捐血。

受到天冷影響，捐血民眾減少，台中捐血站O型血庫存5.7天，低於安全庫存量7天，斗六捐血站長蔡孟娟表示，未來幾天氣溫仍低，預估血庫缺血狀況會更明顯。

民進黨雲林縣黨部今與海村澎湖活海鮮餐廳結合做愛心，黨部執行長邱世文表示，海村澎湖活海鮮餐廳在年前已經把所有的年菜禮盒銷售一空，老闆蘇紋旭為了捐血活動，額外製作提供限量250份干貝蟲草雞湯年菜禮盒，光是一份售價就要980元，非常感謝他熱心響應。

斗六市民施柏豪經營修車廠，早上牽車給客戶經過捐血站，看到有送年菜活動，立刻響應捐血，他說今天天氣很冷，晚上就會先與家人享用雞湯。

蘇紋旭表示，餐廳推出的年菜早已售完，光是雞湯就賣了六百多份，雖然不再接單，但聽到民進黨雲林縣黨部要舉辦捐血公益活動，覺得可以救人一命，為善不落人後，趕快製作年菜響應。