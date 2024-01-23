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雲林冷爆「這地方」小朋友卻擠爆 全因超級公益活動

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國際獅子會300C-3區10個分會合作，舉辦大手牽小手暖心公益活動，招待1200多名弱勢小朋友到劍湖山遊玩，斗六市長林聖爵（左七）與雲林縣副縣長謝淑亞（左六）也到場致意。記者陳雅玲／翻攝
國際獅子會300C-3區10個分會合作，舉辦大手牽小手暖心公益活動，招待1200多名弱勢小朋友到劍湖山遊玩，斗六市長林聖爵（左七）與雲林縣副縣長謝淑亞（左六）也到場致意。記者陳雅玲／翻攝

今天氣溫驟降，到處冷颼颼，劍湖山世界主題樂園卻溫暖不已，國際獅子會300C-3區10個分會合作，舉辦大手牽小手暖心公益活動，招待1200多名弱勢小朋友到劍湖山遊玩，適逢寒假期間，小朋友都很開心，獅子會盼愛心能夠持續傳遞，發揮正能量。

國際子會300C-3區10個分會合作，招待台中市1200多名弱勢小朋友今天到劍湖山世界主題樂一日遊，連同工作人員、家屬約1500人，將劍湖山入園處擠爆，僅管天氣寒冷，樂園所在地氣溫低於10度，仍不減小朋友遊興，開心體驗設施。

國際子會300C-3區首屆總監王釭坪說，大手牽小手活動去年舉辦招待5百多位小朋友，今年國際獅子會300C-3區的十個分會攜手合作，招待1200多位小朋友，創造獅子會公益活動人數最多的紀錄，讓他很感動，他感謝獅友出錢出力，全力協助，給孩子們快樂的寒假回憶。

斗六市長林聖爵與雲林縣副縣長謝淑亞也到場致意，林聖爵表示，感謝獅子會友願意在這麼寒冷的冬天送上溫暖的心意，希望正能量能夠一直傳遞下去，相信小朋友玩得很開心。

謝淑亞表示，今天是超級寒冷的一天，卻有超級溫暖的公益活動，劍湖山是給人歡喜、夢想的地方，相信活動已經在孩子心中播下溫暖的種子。

國際獅子會300C-3區10個分會合作，舉辦大手牽小手暖心公益活動，招待1200多名弱勢小朋友到劍湖山遊玩。記者陳雅玲／攝影
國際獅子會300C-3區10個分會合作，舉辦大手牽小手暖心公益活動，招待1200多名弱勢小朋友到劍湖山遊玩。記者陳雅玲／攝影
國際獅子會300C-3區10個分會合作，舉辦大手牽小手暖心公益活動，招待1200多名弱勢小朋友到劍湖山遊玩。記者陳雅玲／翻攝
國際獅子會300C-3區10個分會合作，舉辦大手牽小手暖心公益活動，招待1200多名弱勢小朋友到劍湖山遊玩。記者陳雅玲／翻攝
國際獅子會300C-3區10個分會合作，舉辦大手牽小手暖心公益活動，招待1200多名弱勢小朋友到劍湖山遊玩。記者陳雅玲／攝影
國際獅子會300C-3區10個分會合作，舉辦大手牽小手暖心公益活動，招待1200多名弱勢小朋友到劍湖山遊玩。記者陳雅玲／攝影
國際獅子會300C-3區10個分會合作，舉辦大手牽小手暖心公益活動，招待1200多名弱勢小朋友到劍湖山遊玩。記者陳雅玲／翻攝
國際獅子會300C-3區10個分會合作，舉辦大手牽小手暖心公益活動，招待1200多名弱勢小朋友到劍湖山遊玩。記者陳雅玲／翻攝

獅子會 公益活動

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