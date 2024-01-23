農曆春節近 南市衛生局稽查應景食品、11件不合格

農曆春節即將來臨，南市衛生局近期針對春節應景食品，聯合相關單位前往販售場所、餐飲場所，以及傳統市場、超市、大賣場及食品製造業等場域稽查，今公布稽查結果，發現1家儲放逾期食品，9件未標示過敏原、字體大小不符合規定；另查獲1件花生粉檢出真菌毒素超量，相關違反規定業者已依法開罰，或要求限期改正。

衛生局指出，年節將近，民眾在選購年節產品時，除了到信譽良好的商店購買外，選購時儘量選擇包裝及標示完整的產品，避免購買顏色鮮艷的食品，而拜拜祭祀過的食材，應適當保存並加熱後再食用，以確保食品安全。

衛生局日前派員前往食品製造場所、販售場所、餐飲場所等共35家次業者，針對春節應景食品查驗，雖食品環境衛生部分全數符合規定，但仍發現1家業者儲放逾期食品，依法開罰6萬元；食品標示部分共稽查90件，其中9件不符合規定，均依法開罰4萬元。