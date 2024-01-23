高鐵雲林春節末班車次出爐 乘客：末班車一定能擠上

今年春節連續假期自2月8日起至14日共7天，台灣高鐵公司服務旅客，自2月6日至15日加開453班次列車，不少民眾仍憂心訂不到車票，公路局雲林地區今召開春節疏運記者會，高鐵雲林站方表示，疏運期間延後收班，加開末班車次，旅客可避開尖峰時段購票，確保行程順暢。

台灣高鐵自2月6日至15日加開453班次列車（南下241班、北上212班），配合2月17日（周六）調整為補上班日，當日將增開3班次（1504、1510、1202）北上列車，服務通勤旅客。

高鐵雲林站專員吳貴英表示，台灣高鐵春節疏運期間，收班延後25分鐘，規畫12班延收車次列車（最晚至晚間0時30分抵達端點站），若以雲林站為出發點，2月7、8日南下末班車為23時38分，2月13、14日北上末班車為22時33分，目前非尖峰時段、次尖峰時段仍有座位。

高鐵提醒，持定期票或回數票旅客，於2月8日（四）至2月14日（三）國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，將展延7天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自2月15日（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1月20日至2月18日，經展延後優惠效期可延長至2月25日。

春節疏運期間，台灣高鐵仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。

一名經常在雲林站搭乘高鐵的商務人士透露，過年期間訂不到座位的小撇步，可鎖定高鐵雲林站加班車次及末班車次，如果是趕最後一班，通常站方會盡量協助上車」。