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南市勞工局慰問職災弱勢戶 1人成植物人、1人墜落重傷腦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局慰問職災弱勢勞工。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局慰問職災弱勢勞工。圖／台南市勞工局提供

台南市勞工局關懷轄區內因職災而讓家庭陷入困境的弱勢勞工，今天與富野集團旗下關子嶺溫泉會館員工代表共同前往探視慰問2戶職災弱勢勞工家庭，並致贈慰問金共7萬元，讓這些遭逢意外的弱勢勞工家庭暫解燃眉之急並過個好年。

勞工局表示，今天關懐個案為歸仁區62歲陳姓勞工，2017年4月28日從事水電工作發生意外，造成腦部受傷，須靠呼吸器維持生命，雖狀況穩定，但至今仍是植物人狀態，妻子為照顧智能障礙的兒子無法工作，生活上僅靠著相關津貼與補助維生，每月還必須支付租屋租金和醫療費用，亟需經濟援助。

另一關懷個案為大內區33歲楊姓勞工，去年11月14日從事燈具配管工作時墜落，現場昏迷，導致大腦受損，有意識障礙，並氣切使用鼻胃管灌食，治療期間入住加護病房30日，普通病房20日，目前已轉護理之家照護。案主未婚，案父已過世，案母家管，案主原為家中經濟來源之一，卻遭逢職災無法工作，家庭經濟陷入困境。

勞工局長王鑫基表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場的種種問題，針對職災勞工家庭所面臨的困境，勞工局指派專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助，期能支援職災勞工，更盼能成為工傷家庭最溫暖的依靠。

台南關子嶺勞工育樂中心去年重新招商，由富野集團旗下的關子嶺富野溫泉會館取得經營管理權，除每年固定提撥回饋金做為勞工團體發展基金外，並加碼每月提撥3萬元存入專戶作為職災弱勢勞工慰問金，針對家境困苦又遭逢職災事故，導致生活陷入困境的勞工家庭提供慰助。

勞工局也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤的交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽諮詢職災勞工專服員專線06-6377337民治市政中心；06-2991111＃8535、8538、1036、7783永華市政中心。

職災 勞工局

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