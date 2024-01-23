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善化慶安宮龍年歲錢福袋出爐 「媽祖選的」超有設計感

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
善化慶安宮今年將在大年初一、初二兩天發送2024份龍年歲錢福袋。記者莊曜聰／攝影
善化慶安宮今年將在大年初一、初二兩天發送2024份龍年歲錢福袋。記者莊曜聰／攝影

每逢農曆新年，廟宇總會發放歲錢討個喜氣，台南市定古蹟善化慶安宮多年來根據十二生肖製作福袋，且福袋顏色、字體、圖案設計到發送數量都是「媽祖選的」，每年變化不同，多年下來很受信眾歡迎，也激起收集欲，今年龍年福袋設計曝光，銀、紫、綠、紅配色亮眼，預計大年初一、初二發出2024份。

善化慶安宮總幹事魏素珍說，最早推出歲錢福袋設計已經是13年前，今年正好是第二輪開始，福袋也翻新設計感，不同於往年的造型，今年在媽祖拍板決定下，首度採六角型設計，魏素珍說，「六」的諧音與「祿」相近，有招財進寶的寓意。

魏素珍表示，媽祖對福袋用色很有主見，一般來說每年根據金木水火土五行，都有專屬顏色，像甲辰年是「青龍年」，但媽祖卻沒挑青色或綠色，卻選擇了銀色與紅色，圖案則是廟中壁畫的龍形，中國結採紫綠相間，製作過程相當費工，但成果讓眾人直呼「有質感」。

這次龍年歲錢福袋限量2024份，福袋內裝有一枚10元硬幣的「歲錢」與平安符，將放置在正殿3天，由媽祖加持後，農曆大年初一9時50分由道長祈福，上午10時開始發放，大年初一發放1524份，其他500份則在初二當天上午10時發放。

除了歲錢福袋，廟方今年也在媽祖應允下，推出限量500組的文創造型手提福袋，有「媽祖款」與「財神款」，材質使用廢紙再生的水泥紙袋，有韌性又防水，平時還能當購物袋使用，裡面還有造型撲滿、紀念幣等文創品，在大年初一當天與信眾結緣。

善化慶安宮今年首度推出限量500份的文創手提福袋，特殊的紙質防水又有韌性，還能當購物袋用。記者莊曜聰／攝影
善化慶安宮今年首度推出限量500份的文創手提福袋，特殊的紙質防水又有韌性，還能當購物袋用。記者莊曜聰／攝影
善化慶安宮推出歲錢福袋迄今已13年，今年的龍年歲錢福袋是第二輪的首款造型，外觀也從方形改為六角形。記者莊曜聰／攝影
善化慶安宮推出歲錢福袋迄今已13年，今年的龍年歲錢福袋是第二輪的首款造型，外觀也從方形改為六角形。記者莊曜聰／攝影

福袋 媽祖

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