善化慶安宮龍年歲錢福袋出爐 「媽祖選的」超有設計感

每逢農曆新年，廟宇總會發放歲錢討個喜氣，台南市定古蹟善化慶安宮多年來根據十二生肖製作福袋，且福袋顏色、字體、圖案設計到發送數量都是「媽祖選的」，每年變化不同，多年下來很受信眾歡迎，也激起收集欲，今年龍年福袋設計曝光，銀、紫、綠、紅配色亮眼，預計大年初一、初二發出2024份。

善化慶安宮總幹事魏素珍說，最早推出歲錢福袋設計已經是13年前，今年正好是第二輪開始，福袋也翻新設計感，不同於往年的造型，今年在媽祖拍板決定下，首度採六角型設計，魏素珍說，「六」的諧音與「祿」相近，有招財進寶的寓意。

魏素珍表示，媽祖對福袋用色很有主見，一般來說每年根據金木水火土五行，都有專屬顏色，像甲辰年是「青龍年」，但媽祖卻沒挑青色或綠色，卻選擇了銀色與紅色，圖案則是廟中壁畫的龍形，中國結採紫綠相間，製作過程相當費工，但成果讓眾人直呼「有質感」。

這次龍年歲錢福袋限量2024份，福袋內裝有一枚10元硬幣的「歲錢」與平安符，將放置在正殿3天，由媽祖加持後，農曆大年初一9時50分由道長祈福，上午10時開始發放，大年初一發放1524份，其他500份則在初二當天上午10時發放。