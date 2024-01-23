大媽舞聚壓縮球場空間 嘉義市府：公園整理後可回復正常

嘉義市宣信、南興公園進行環境整理，原本媽媽們跳舞運動場所減少，轉往附近廟埕、公園，卻壓縮到其他民眾打球空間；市府建設處公園科表示，公園球場是公共空間，共體時艱，公園整理好後，就會回復正常。

「南興公園」與「宣信公園」位於嘉義市東區，屬於中小型社區鄰里公園，扮演廣大市民休閒活動與遊憩空間，但因現況設施老舊、部分空間閒置與空間陰暗等問題，加上無障礙通行困難等，造成區域遊憩活動使用低落。

因此市府進行南興公園及宣信公園環境提升計畫，以無障礙空間設計、整體動線改善、植生環境提升、融入友善公園與生態環境觀念為主要規畫；去年12月8日開工，工期90日曆天，預計今年3月19日完工。含規劃設計、監造及工程款總經費計1000萬元（中央補助830萬元，市府配合款170萬元）

原本在宣信公園、南興公園晚間聚集跳舞的媽媽們暫時轉往附近廟宇、公園聚集，當中有些到附近南田公園球場聚會跳舞，壓縮到打球民眾空間，引起爭議；「這場地是自由的 沒有規定一定要打籃球才能使用！他們有時候會往前面一些跳舞 應該溝通一下就好了！」、「公共場地大家都可以使用，有人要打球，可以請大姊姊換個場地跳。」、「就跟你去菜市場不買菜 只跳廣場舞 是不是邏輯有什麼問題？籃球場不打球不然要幹嘛？」、「到處公園多在整修，讓本來在別的公園運動，跳舞的人，沒地方去。」、「因為南興公園目前正在整休中，這些媽媽們才會轉移到這裡運動的…」、「可能是宣信公園在整地關係…沒廣場可跳」

公園科表示，施工前曾召開說明會，媽媽們都能體諒表示會利用附近廟埕、公園聚會；公園、球場是公共空間，可以跳舞，希望共體時艱，調整時間、空間，待公園整理後就會回復正常。