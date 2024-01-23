嘉義縣增設電動車充電樁 快充28槍、慢充26槍地點曝光

嘉義縣獲中央補助324萬元設置充電樁，今年已發包設計規畫，預計在太保市、朴子市、新港鄉、大林鎮、水上鄉及東石鄉的公有停車場，共設置26個慢充槍、28個快充槍，還有2座機車換電站，目前設計規畫正在招標，設計完再發包工程，將盡速完善充電設備。

嘉義縣公有停車場裝設充電設備分2區，第1區包括水上鄉公所公有停車場快慢充各2槍，水上鄉衛生所停車場慢充1槍及快充2槍，水上地政事務所停車塲、水上中興路與正義路路口停車場、水上市場停車場、東石鄉公所前停車場都裝設快充2槍，大林驛站裝設快充6槍。

第2區則為縣治特區及新港鄉，包括縣府前地下停車場慢充10槍，創新學院地下停車場慢充6槍，快捷停車場慢充3槍、快充2槍，嘉義縣公有停車場慢充1槍、快充2槍，新港鄉立體停車場慢充2槍、快充4槍、機車換電站1座，新港鄉公所停車場慢充1槍、快充2槍、機車換電站1座。