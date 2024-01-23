榕樹下的「地雷」 汽車遭鳥屎襲擊慘不忍睹

有車輛停在嘉義市友愛綜合球場大榕樹下慘遭落果襲擊，整輛車有如沾滿鳥屎慘狀，周邊車輛也都有這樣狀況；嘉義大學森林系副教授張坤城說，落果不會造成這樣「慘狀」，這是鳥屎，榕果具有膠質，清洗很麻煩，建議車主盡量避開榕樹下停車。

有車輛停在嘉義市友愛綜合球場大榕樹下慘遭落果襲擊，整輛車有如沾滿鳥屎慘狀。記者李宗祐／攝影

當公園志工的蔡先生說，周邊有25棵榕樹以這棵最大，常來運動的人都知道盡量避開這棵大榕樹，因為經常發生落果襲擊車輛的狀況，只要稍停10分鐘就會有不少疑似鳥糞的果實掉在車子上面。

蔡先生從後車廂拿出自備水瓶、抹布一邊擦拭愛車一邊說，大家都已習慣，所以盡量避開或者不要停太久，像這輛車的車主停太久就發生慘狀。

嘉義大學森林系副教授張坤城說，一般榕果成熟掉下來不會馬上擴成一大片，這是鳥類吃過榕果後沒怎麼消化直接拉下來的鳥大便，榕樹也是透過鳥類這樣的習慣傳播繁衍。

張坤城說，榕樹本身能提升鳥類的多樣性也是鳥類的食餌，如果有人將車子停在榕樹下難免會遭殃。

他說，榕果一年四季都會有，在秋冬比較多。如果車輛沾到只要將車子上的沾染物洗掉就可以，不過，榕果含有膠質，與愛玉相似，黏在車子上不容易清理，很麻煩，為了生態多樣性維護，還是希望把樹保留下來，考慮其他停車空間。