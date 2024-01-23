台南市立籃球場完工啟用 期許成為培養籃球人才的搖籃

台南市政府為提供市民優質運動場所，斥資1200萬元整建市立籃球場，已完工並啟用，體育局表示，除了重新翻修球場地坪外，還新建鋼構雨遮及無障礙廁所等。市長黃偉哲期許，有了優質的場地，讓這裡成為培養籃球人才的搖籃。

體育局長陳良乾表示，市府爭取教育部體育署補助計畫，整建勢力籃球場，中央補助840萬元，市府自籌360萬元，希望透過市立籃球場的完工，創造成為籃球菁英的搖籃。去年全國運動會籃球項目，台南市男子組、女子組籃球團體賽皆獲得全國第3名的佳績，也做到了把獎牌留在家鄉。

陳良乾強調，將全力支持籃球運動，提供更優質的場地設施，鼓勵學校和社區積極參與籃球活動。籃球是一項促進體能、協調與合作的運動，對青少年成長有莫大的助益，有助培養團隊合作精神，共創台南為充滿活力且充滿熱愛籃球的運動城市。