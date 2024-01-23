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李蕙瑾「藝蘊美學」油畫創作展 賣畫部分所得做公益

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「藝蘊美學」油畫創作展，李蕙瑾展出31幅畫作，題材以花卉和魚為主，另有部分佛像作品。記者余采瀅／攝影
「藝蘊美學」油畫創作展，李蕙瑾展出31幅畫作，題材以花卉和魚為主，另有部分佛像作品。記者余采瀅／攝影

去年連續在日本和韓國榮獲國際美展金牌獎的藝術家李蕙瑾，今年成立「沐荷人文藝術空間」，並舉行「藝蘊美學」李蕙瑾油畫創作展，展出禪風美學畫作。李蕙瑾允諾只要賣出畫作，會撥出部分款項做公益，展期至1月31日。

「藝蘊美學」油畫創作展，李蕙瑾展出31幅畫作，都是疫情期間所畫的新作，還未曾發表過，題材以花卉和魚為主，另有部分佛像作品。李蕙瑾展出的花卉，除她擅長的荷花之外，亦新增不少瓶花作品；特別的是，喜愛描金的她，用金粉勾畫線條，點亮了花卉紋路，讓畫面更為亮麗美觀。

兩年未舉辦個展的李蕙瑾，這次以應景的花卉和金魚迎接農曆新年，最具代表性的是一幅「喵財神」，她畫了一隻手拿金銀寶、頭戴財神帽的貓咪坐在大金魚上面，充滿富貴與喜氣，趣味性十足，相當療癒人心。

號「兩儀」的李蕙瑾也喜好詩文，為讓賞畫者可以同時欣賞詩作，增加意境之美，特別在部分畫作題詩，如一幅盛開的荷花，題上「一灼荷花出水中，一莖孤影綠分紅；一色奪艷美人顏，一舞引兩心念同。」

另有以詩入畫，她以資深藝術家胡國禧所作的詩「紅塵斜椅昂首望，花落雨打葉枯黃，獨留蓮蓬結滿子，春去夏來生更旺，緣留來日相聚時，春風化雨花滿堂。」畫了一幅蓮花秋天結果，等待綻放的「蓮華漫舞」畫作，增添不少優雅。

李蕙瑾說，「藝蘊美學」油畫創作展期間，採取預約方式參觀，沐荷人文藝術空間在其個展結束後，平日作為常設展，也會提供給藝文界小型聚會或作品發表會。

藝術家李蕙瑾今年成立「沐荷人文藝術空間」，並舉行「藝蘊美學」李蕙瑾油畫創作展，展出禪風美學畫作。記者余采瀅／攝影
藝術家李蕙瑾今年成立「沐荷人文藝術空間」，並舉行「藝蘊美學」李蕙瑾油畫創作展，展出禪風美學畫作。記者余采瀅／攝影

畫作 荷花 藝術家

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