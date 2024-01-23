台南安定東路東延將通車 南科上班少花10分鐘

國道1號台南安定交流道往南科園區的交通長期壅塞，市府將安定交流道旁的安定東路往東延伸到園區，長約1042公尺，趕在春節前29日通車，屆時可由安定東路連接直加弄大道與園區北園五路，大幅分擔現有市道178線龐大車流，園區上班族能減少10至15分鐘時間。

南科張姓上班族說，這幾年南科發展大爆發，市道178線因緊鄰台積電廠房，交通量暴增，尖峰時段塞車幾乎是日常，不少通勤族寄望安定東路打通後一解塞車惡夢。

市府於南科園區特定區北側，投入近10億元開闢「10-30M」及「5-40m」兩條聯外道路，前者在前年完工，後者為安定東路東延段，從安定東路與直加弄大道口向東延伸，路寬40公尺、長1024公尺，總經費約7.73億元。

安定東路東延段施工時挖到蘇厝遺址，一度停工，經變更設計，將路面填高近2公尺後，去年4月復工，雙向都設有人行道，且車道各配置3個汽車道、1個機慢車道，上周完成驗收。

另外，工務局指出，市府與中央辦理國1安定交流道北上出口匝道完成拓寬，由現有1個線道拓寬為雙線道，總長約330公尺，一併將下安定交流道到安定東路間的平面道路向外延伸、拓寬增加1個車道，往南科更便捷。