公共充電樁難求 嘉縣規畫設立

嘉義縣民持有電動汽車比率雖不高，近年有逐漸成長趨勢，但縣內目前公共充電樁難求，令電動車主困擾，為此縣府向中央爭取324萬多元補助今年共將設置54座充電樁，正招標規畫設計案。有議員建議，建議優先盤點靠近觀光景點的公有停車場來新增充電樁；縣府表示，持續評估適合設置的地點。

縣府建設處表示，預計在太保、朴子、新港、大林、水上、東石的公有停車場共設置26座慢充樁、28座快充樁，盡速完善充電設備。

此波以朴子縣治特區的充電樁裝最多，包括縣府前地下停車場慢充樁10槍、創新學院地下停車場慢充樁6槍，嘉義縣公有停車場慢充樁1槍、快充樁2槍；水上鄉也不少，水上鄉公所公有停車場設快慢充樁各2槍，水上鄉衛生所停車場慢充樁1槍及快充樁2槍，水上地政事務所停車場、水上中興路與正義路路口停車場、水上市場停車場也都裝快充樁2槍。

黃姓電動車主說，電動車在嘉義縣無處可充，便自行在家裝設充電樁，樂見未來縣內增設充電樁，還是會在家充電為主，若有臨時需求就可在外充電。

議員詹琬蓁認為，增設電動車充電樁符合現在趨勢，建議可盤點觀光景點臨近公有停車場，例如朴子配天宮旁近期新設的停車場，由縣府外包給廠商作為收費停車場，每逢假日香客及遊客很多，就適合設立電動車充電樁，應逐步規畫增設，讓嘉縣電動車環境更完備。