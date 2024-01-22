南科對外交通再添利多！40米大道下周通車直通園區

南科對外交通再添利多！串連南科園區與中山高安定交流道間的安定東路東延段（5-40M），上周已通過驗收，市府趕在春節前將在本月29日安排通車典禮，除可大幅分擔現有市道178線龐大車流，預估可節省車程10至15分鐘。

因應南科迅速發展，帶來大批就業人潮交通問題，南市府於台南科學園區特定區北側，投入近10億元開闢10-30M及5-40m兩條聯外道路；10-30M道路北起市道178線興農路，南與南科RD16-49新闢道路銜接，路寬30公尺、長度約230公尺，總經費約2億元，工程前年已完工。另5-40m計畫道路（安定東路東延段），由安定東路與直加弄大道口向東延伸，路寬40公尺、長1024公尺，總經費約7.73億元。

安定東路東延段因施工挖到蘇厝遺址一度停工，經變更設計，將路面填高近2米避開文化層後，去年4月復工，去年底已完工，兩側除有人行道，車道各配置3汽車道、1機慢車道，上周完成驗收，外界推估會在春節前開放通車，市府工務局證實確定本月29日辦理通車典禮。

工務局說，該兩條聯外道路，位在南科特定區北側道路，可紓解分散台南科學園區南科7路及直加弄大道交通，通往國道1號直接銜接安定交流道，分擔市道178線尖峰時間車流，可減少10至15分鐘車程。

另外，市府與中央辦理中山高安定交流道北上出口匝道完成拓寬，由現有1線道拓寬為雙線道，總長約330公尺，一併將下安定交流道到安定東路間平面道路向外延伸拓寬增加1車道，往南科更便捷。