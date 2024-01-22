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鼓勵接種疫苗 嘉市加碼送禮券

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

農曆春節將至，隨著人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險跟著上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，又近期規畫出國旅遊人數增多，考量接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，嘉義市政府祭出獎勵措施，今天起設籍嘉義市出生滿6個月以上市民至疫苗合約醫療院所接種任一劑新冠XBB疫苗，可獲得200元禮券。

嘉義市衛生局表示，為提高民眾接種的可近性及方便性，近期開設3場新冠XBB疫苗接種站，分別為1月26日下午在嘉義市政府8樓會議室、27日上午在西區家樂福嘉義店、2月3日下午在東區家樂福北門店。3場新冠XBB疫苗施打對象限12歲以上民眾，民眾可攜帶身分證、健保卡及小黃卡前往接種。

衛生局呼籲，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康，如出現疑似症狀，請儘速快篩及時就醫，並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。目前嘉義市有59家院所可接種新冠XBB疫苗，其中有48家提供隨到隨打服務，有關疫苗接種等相關訊息可至嘉義市政府衛生局官網查詢，或電洽衛生局詢問。

設籍嘉義市出生滿6個月以上市民接種任一劑新冠XBB疫苗，加碼贈送200元禮券，並增設3場疫苗接種站。圖／嘉義市政府提供
設籍嘉義市出生滿6個月以上市民接種任一劑新冠XBB疫苗，加碼贈送200元禮券，並增設3場疫苗接種站。圖／嘉義市政府提供

衛生局 嘉義 疫苗

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