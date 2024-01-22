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免再煩惱找無車位！張麗善宣布北港媽祖醫院旁建停車場

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（前左二）今天至北港重畫區內、中國醫藥大學北港附設醫院廣停用地現勘，宣布投入1100萬元闢建平面停車場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前左二）今天至北港重畫區內、中國醫藥大學北港附設醫院廣停用地現勘，宣布投入1100萬元闢建平面停車場。記者陳苡葳／攝影

雲林縣北港鎮正進行市地重劃，開發總面積約49公頃，牽動未來市鎮發展，加上範圍內的中國醫藥大學北港附設醫院停車需求大，縣長張麗善今天至區內廣停用地現勘，宣布投入1100萬元闢建平面停車場，計有117席小型汽車、身心障礙及電動汽車、婦幼等專用停車格，下月開工，最快下半年可完工。

北港鎮以朝天宮為發展中心，擴張成為國內宗教信仰重鎮，香客、遊客往來頻繁且日漸繁榮，張麗善說，為使城市發展與時俱進，縣府展開土地重劃，過程中她發現，中國醫藥北港附醫周邊存在路邊隨意停車亂象，後請交通工務局規畫解方。

交通工務局長汪令堯說，該院區旁、北港鎮新東段有一處寬廣的閒置土地，很適合作為停車場基地，縣府將這片廣停用地重新開發後，規畫停車需求及進出動線，新建工程總經費約1100萬元，面積達2105坪。

張麗善表示，新建停車場工程本月完成招標後，預計2月開工，施工期約半年左右，將設置98席小型汽車停車格、5席身心障礙、8席電動汽車及6席孕婦及育有6歲以下兒童者等專用停車格，地坪鋪面為AC材質，採畫線方式分隔車格，另會增設人行道，並加強夜間照明。

張麗善說，未來啟用後，除提供西側的中國醫藥北港附醫及其北港校區學生宿舍使用，也可作為北側舊河道公園與未來住商所用，將能明顯減緩原有的停車問題，提升海線地區民眾就醫品質。

中國醫藥大學北港附設醫院停車空間不足，周邊路邊停車亂象存在已久，雲林縣政府將闢建停車場，計有117個車位。記者陳苡葳／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院停車空間不足，周邊路邊停車亂象存在已久，雲林縣政府將闢建停車場，計有117個車位。記者陳苡葳／攝影

北港 張麗善 停車場

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