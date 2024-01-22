寒流將南下 台南整備適時啟動弱勢關懷
中央氣象署預報資料顯示，受寒流南下影響，今天起至24日氣溫明顯下降，台南市政府災害防救辦公室除加強宣導各項防寒措施，並已整備適時啟動街友及弱勢族群關懷。
台南市政府秘書長兼災防辦主任方進呈透過新聞稿表示，這波寒流來襲，預估至25日冷空氣逐漸減弱，各地氣溫才會緩慢回升，寒流侵襲期間，農漁養殖業及山坡地作物應嚴防寒害，尤其明天至24日台灣附近東北風明顯偏強，預估台南將有9至10級強陣風，海域風浪較大，民眾前往海邊活動或海上作業應特別注意安全。
方進呈表示，台南市長黃偉哲已要求市府農業、民政、社會、衛生、消防等相關局處及37區公所落實整備應變機制，持續宣導農林漁畜業做好相關防寒措施，並將適時啟動街友及老人等弱勢族群低溫關懷措施，減少農漁業災損與低溫衝擊。
市府災防辦參議王雅禾提醒，這波寒流預估非常寒冷，且目前為流感好發季節，民眾更應注意手部衛生與咳嗽禮節，防止流感傳染，並應留意低溫引發呼吸道與心血管疾病，避免長時間在室外寒冷環境中逗留。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言