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董事長樂團量身打造主題曲 「嘉義優鮮」上架串流平台

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
董事長樂團為嘉義優鮮打造品牌主題曲，縣長翁章梁（右二）今天與樂團成員敘舊、相談甚歡。圖／嘉義縣政府提供
董事長樂團為嘉義優鮮打造品牌主題曲，縣長翁章梁（右二）今天與樂團成員敘舊、相談甚歡。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府邀請董事長樂團打造「嘉義優鮮」品牌主題曲，全程使用台語拍攝MV影片，搭配農村及農產特色行銷，由縣農會總幹事黃貞瑜與青農代表一起錄製演唱，縣長翁章梁今天領銜主唱嘉義優鮮主題曲，透過多元行銷模式推廣在地農特產品。

製作人董事長樂團「大吉祥」，鈞董（林大鈞）、吉董（吳永吉）、白董（杜文祥）擔任嘉賓，在現場暢談歌曲製作的心路歷程與理念。

翁章梁說，董事長樂團是他的老朋友，1997年桃園縣長補選時，他與時任民進黨國際事務部主任蕭美琴及董事長樂團酷哥共組「辣妹助選團」，大街小巷穿梭拜票，時隔27年再次合作，已成為台灣本土極具號召力的樂團，與嘉義在地品牌嘉義優鮮結合別具意義。

農業處表示，嘉義優鮮品牌創立3年，累積認證通過178家業者、520項商品，今年邀請董事長樂團創作「嘉義優鮮」主題曲，並由在地作詞人廖曉和、呂竑毅進行歌詞撰寫，MV畫面呈現嘉義縣豐富多元的農產資源，也唱出了辛勤的農民對嘉義這片土地深刻情感。

「嘉義優鮮」主題曲MV今天在活動中首度曝光，除歌曲的旋律，也透過畫面的呈現讓民眾更加認識嘉義優鮮；嘉義優鮮主題曲今起在董事長樂團音樂串流平台，包括KKBOX、LINE MUSIC、YOUTUBE、ITUNES、SPOTIFY、MOOV上架，歡迎民眾收聽。

董事長樂團為嘉義優鮮打造品牌主題曲，縣長翁章梁（左四）今天領銜主唱。圖／嘉義縣政府提供
董事長樂團為嘉義優鮮打造品牌主題曲，縣長翁章梁（左四）今天領銜主唱。圖／嘉義縣政府提供
董事長樂團為嘉義優鮮打造品牌主題曲，縣長翁章梁今天領銜主唱。圖／嘉義縣政府提供
董事長樂團為嘉義優鮮打造品牌主題曲，縣長翁章梁今天領銜主唱。圖／嘉義縣政府提供
董事長樂團為嘉義優鮮打造品牌主題曲，今天正式發布將上架各大串流平台。圖／嘉義縣政府提供
董事長樂團為嘉義優鮮打造品牌主題曲，今天正式發布將上架各大串流平台。圖／嘉義縣政府提供
董事長樂團為嘉義優鮮打造品牌主題曲，今天正式發布將上架各大串流平台。圖／嘉義縣政府提供
董事長樂團為嘉義優鮮打造品牌主題曲，今天正式發布將上架各大串流平台。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 樂團 品牌

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