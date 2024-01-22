自來水汰換管線挖破瓦斯管 南市府開罰8萬元

自來水公司18日在台南市南區夏林路進行管線汰換工程，不慎挖破瓦斯與台電管線引發安全疑慮，南市府工務局今天召開檢討會，對自來水公司開罰8萬元，提醒施工廠商慎重。

台南市政府工務局發布新聞稿指出，自來水公司六區處18日在夏林路進行管線汰換工程，計畫在瓦斯幹管外側新設自來水幹管，各住戶接戶管須橫跨4吋瓦斯幹管，施工過程本就具有危險性及困難度，施工應更為細膩且加強注意，不應使用大型機具粗略施工。

工務局指出，自來水公司在夏林路上，從健康路口往新興路方向，接戶管施工已超過10多處，事發當天現場挖破的除了瓦斯4吋主幹管，還有台電等其他線路。

工務局指出，今天邀集相關單位召開檢討會議，研判當天瓦斯破管引發火焰，應是施工細膩度不足，重型機具一併挖破台電管線及瓦斯幹管，造成電線短路火花，並直接引起瓦斯火焰。

工務局強調，依據台南市道路挖掘管理自治條例規定，管線機構應於道路挖掘施工前，經由道挖系統或於現場查詢及蒐集資料，必要時應調查地下埋設物位置及深度，若挖掘路段內地下管線屬特高壓、輸油、瓦斯等管線者，應先通知相關管線機構。

工務局指出，依「台南市道路挖掘行動查報系統APP」顯示，夏林路及人行道下，除自來水、瓦斯外，還有電力、電信下水道管線等，可謂錯縱複雜，既然圖資已提醒，現場施工更應特別小心。

工務局指出，依台南市道路挖掘管理自治條例規定，因挖掘致道路、管線或其他設施物毀損，且影響公共安全或通行情節重大者，可處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並命其限期回復原狀，屆期未回復原狀者，得按次處罰，此次決定對自來水公司開罰8萬元，提醒所有廠商施工時應慎重行事。