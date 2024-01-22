嘉市16處路口不斷電 號誌交通安全不停擺

嘉義市府於市區16處中大型路口交通號誌導入不斷電系統（UPS），以因應突發性停電狀況，維持重要路口交通號誌持續運轉，維護用路人交通安全，並減少大量警力派遣。市府交通處長許啟明表示，優先選擇於多叉路口、車流量較大、緊急救援路線等路段施做，保持路口號誌穩定運轉。

嘉市府交通處表示，當供電出現異常時，傳統路口號誌往往因停電而失效，對交通安全帶來威脅。導入UPS系統後，路口號誌得以即時切換至電池供電模式，確保持續穩定供電，不僅降低了路口事故風險，也有效節省了停電後警方指揮人力。系統採用Gogoro Network智慧動力電池，具有防水、耐震、吸熱等多重保護，當路口號誌電力來源中斷時，仍可維持號誌正常運作。且採用2顆抽取式電池最大的優點，可在不中斷電池供電的狀況下進行電池抽換。

號誌不斷電系統同時建置遠端監控連線，將相關資訊整合至交通處交控中心，各路口之系統設備可24小時即時監控號誌用電狀態，當發生斷電時，會立即發出告警通知，並呈現路口設備狀況、供電狀況及剩餘電量等資訊。號誌不斷電系統電池電量即將耗盡前，監控系統亦會發出警告訊息，委外廠商可提前至現場更換電池，持續供電維持號誌運作。

交通處長許啟明表示，近日已於16處路口首批導入UPS系統的先行計畫。優先選擇這些路口的主要考量包括交叉路口路幅大、多叉路口、車流量較大、緊急救援路線…等多種因素。先前發生施工造成的停電事件，即經歷了停電時間過長，幸由UPS系統自動切換接手運作，得以保持路口號誌穩定運轉。

除了UPS系統外，交通處同時備有數台備用發電機及1台換電車，以應對其他重要路口的無預警停電狀況。一旦發生此類狀況，即由交通處號誌小組迅速派員至現場接電，恢復號誌運轉，確保路口交通安全與秩序。