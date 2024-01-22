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農村溝渠驚現多量死魚 雲林縣環保局追查結果曝

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣大埤鄉豐田村一處溝渠岸邊驚現死魚。記者陳苡葳／攝影
雲林縣大埤鄉豐田村一處溝渠岸邊驚現死魚。記者陳苡葳／攝影

雲林縣大埤鄉豐田村一處溝渠上周六傳出陣陣異味，村民靠近發現竟有大量死魚，由於該段水量少，魚屍幾乎是卡在岸邊，權責單位縣府水利處緊急派員清除，鄉公所清潔隊接力進場消毒，疑似人為傾倒，詳細原因仍待釐清。

大埤鄉豐田村一處溝渠日前被村民發現有一堆死魚，伴隨氣溫變化，已影響環境衛生及空氣品質；鄉長林森寳獲報隨即趕至現場查看，並聯繫縣政府環保局稽查大隊出動調查。

環保局表示，因該處為鄉村聚落，周邊幾乎沒有裝設監視器，增加溯源難度，目前魚屍清除部分交由水利處處理，鄉公所清潔隊人員在清空後進行全面消毒。

據當地民眾表示，以前沒發生過類似狀況，環保局稽查大隊查訪附近工廠時也未發現可疑人士，已通報警方協請調查。

雲林縣政府水利處派員清除大埤豐田村一處溝渠內的魚屍後，鄉公所清潔隊接力全面消毒。圖／大埤鄉公所提供
雲林縣政府水利處派員清除大埤豐田村一處溝渠內的魚屍後，鄉公所清潔隊接力全面消毒。圖／大埤鄉公所提供

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