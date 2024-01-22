農村溝渠驚現多量死魚 雲林縣環保局追查結果曝

雲林縣大埤鄉豐田村一處溝渠上周六傳出陣陣異味，村民靠近發現竟有大量死魚，由於該段水量少，魚屍幾乎是卡在岸邊，權責單位縣府水利處緊急派員清除，鄉公所清潔隊接力進場消毒，疑似人為傾倒，詳細原因仍待釐清。

大埤鄉豐田村一處溝渠日前被村民發現有一堆死魚，伴隨氣溫變化，已影響環境衛生及空氣品質；鄉長林森寳獲報隨即趕至現場查看，並聯繫縣政府環保局稽查大隊出動調查。

環保局表示，因該處為鄉村聚落，周邊幾乎沒有裝設監視器，增加溯源難度，目前魚屍清除部分交由水利處處理，鄉公所清潔隊人員在清空後進行全面消毒。