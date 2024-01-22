台南應用科大助理教授連佳惠 獲美國國際設計獎金獎

台南應用科大商品設計系專技助理教授連佳惠參加第16屆「美國國際設計獎」，以「Eye Level：A Visual Design Exhibit」個展形象設計榮獲金獎。連佳惠投入設計產業26年，近年忙於課程教學、將自身設計實務經驗傳授學生。

商品設計系指出，近年國際設計獎項都注重實用及創新，美國國際設計獎（International Design Awards）更關注思維與文化底蘊，推動反傳統、概念化觀念，鼓勵優秀年輕設計新銳透過創新設計語彙解決生活問題、賦予全新生活面貌，讓獲獎設計師們贏得全球知名度。評審團由世界各地專業人士組成，陣容堅強，各國作品競爭激烈，獲獎不易。

校長楊正宏表示，連佳惠老師兼任秘書室公共關係組組長，為學校媒體形象廣宣及大型活動形象設計貢獻良多，利用課餘時間無私奉獻指導學生與提攜後輩，師生一起成長與學習，近年帶領學生積極參與國內及國際設計競賽屢獲佳績，指導學生獲2022與2023年美國繆斯國際創意設計獎三項金獎，荷蘭湛藍國際設計獎二金、一銀及一銅獎。去年指導學生獲義大利國際設計獎視覺形象設計類銀獎。