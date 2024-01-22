續徵工地臨時稅？ 嘉縣太保所會又槓上

嘉縣太保是縣內唯一人口正成長的鄉鎮市，受嘉義科學園區帶動，近年預售屋建案增加，市公所今年欲延續課徵工地臨時稅被否決，市民代表會認為，財政無負債不應再課稅。為此，市長鄭淑分昨天宣導此政策，但有市代當場發言反對；市公所預計本周向代表會提覆議。

鄭淑分說，太保市建築工地臨時稅2016年開始徵收，每年平均收入約800萬元，未來大型建案陸續完成後，年收入預估超過1000萬元，且稅收專款專用，也會納入年度預算。

鄭淑分指出，去年11月市民代表會審議，5名代表投票要刪稅收、5名代表則投應保留原稅收，最後主席葉俊男裁決刪除，去年12月再次覆議結果為今年底起停徵，公所本周將再提覆議。

鄭淑分昨號召千人參加市政宣導活動，現場投票表決是否續徵工地臨時稅，約9成投下同意票，但市代林淑勉發言認為不應繼續課稅，被台下民眾質疑「圖利建商」，東勢社區發展協會理事長徐靜婉理論，一度爆發推擠衝突，幸好警方制止。

市代會主席葉俊男認為，接獲多名民眾陳情，工地臨時稅皆轉嫁至消費者身上，加重民眾在太保市購屋成本，當年因市庫財政困難而制定自治條例收稅，既是臨時稅，實施8年應停止徵收。